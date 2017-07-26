Лучшие научные фотографии этого года

Британское королевское фотографическое общество опубликовало список финалистов Международного конкурса научной фотографии International Images for Science competition этого года. Лапка комара, органы осязания, ледяные ворота и другие удивительные научные фотографии — в нашей фотогалерее
11:19 фоторепортаж
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Этапы развития красного мухомора, которые гриб проходит за 24-36 часов
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Лапка комара
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Крупный план объектива Canon для цифровой зеркальной камеры
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Морские слизни, обитающие в водах Тихого и Атлантического океанов
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Представительница вида водных блох. Маленькие шарики на ее спине - икринки
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Концентрические кольца, возникшие в результате объединения бихромата калия, нитрата серебра и сульфата церия с раствором желатина
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Замороженный пузырь, стенки которого состоят из слоя воды, зажатого между двумя слоями мыла
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Срез стебля кувшинки. Полые трубки обеспечивают растению подачу воздуха. Благодаря им обеспечивается плавучесть листьев водяной лилии
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Северное сияние в Исландии
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Простейшие кожные органы чувств
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Одноклеточные амебные организмы
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Зерно чистотела
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Золотой грибной комарик
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Айсберг, плывущий в море у берегов Антарктиды
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