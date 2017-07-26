Лучшие научные фотографии этого года

Британское королевское фотографическое общество опубликовало список финалистов Международного конкурса научной фотографии International Images for Science competition этого года. Лапка комара, органы осязания, ледяные ворота и другие удивительные научные фотографии — в нашей фотогалерее