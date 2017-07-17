Дуров бросил вызов Путину: у кого круче фото без рубашки
Основатель «Вконтакте» и Telegram Павел Дуров запустил флэшмоб #PutinShirtlessChallenge. Он предложил россиянам выкладывать фото с обнаженным торсом вслед за президентом России, который поразил всех отличной формой на рыбалке в Южной Сибири. «Никакого фотошопа и перекачивания, иначе вы не альфа», — отметил Дуров. Фото участников челленджа — в нашей фотогалерее
11:16 фоторепортаж
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