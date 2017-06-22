Чем делился в соцсетях солист Linkin Park
Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своей калифорнийской резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса. По информации сайта TMZ, музыкант совершил самоубийство. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело утром в четверг, 20 июля. Беннигтону весной исполнился 41 год. Чем делился в соцсетях знаменитый рокер - в нашей фотогалерее
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