Чем делился в соцсетях солист Linkin Park

Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своей калифорнийской резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса. По информации сайта TMZ, музыкант совершил самоубийство. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело утром в четверг, 20 июля. Беннигтону весной исполнился 41 год. Чем делился в соцсетях знаменитый рокер - в нашей фотогалерее