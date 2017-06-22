Чем делился в соцсетях солист Linkin Park

Солист группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым в своей калифорнийской резиденции в Палос-Вердес-Эстейтс, расположенном недалеко от Лос-Анджелеса. По информации сайта TMZ, музыкант совершил самоубийство. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его тело утром в четверг, 20 июля. Беннигтону весной исполнился 41 год. Чем делился в соцсетях знаменитый рокер - в нашей фотогалерее
10:20 фоторепортаж
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У Беннингтона были серьезные и давние проблемы с наркотиками
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Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в городе Фениксе, штат Аризона, в семье полицейского детектива
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У него остались шестеро детей от двух разных браков. На фото: Честер с женой в Мексике
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