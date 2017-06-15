Неудачные, но смешные панорамы
Функция панорамной съемки существует в смартфонах и планшетах уже несколько лет. Но еще не все пользователи догадались, что движущийся предмет в кадре — это верный признак того, что панорама окажется не очень удачной. Деформированные головы, отсутствие частей тела, слишком длинные руки - вот что иногда можно увидеть на панорамных снимках движущихся людей. Самые неудачные и смешные панорамы - в нашей фотогалерее
11:45 фоторепортаж
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