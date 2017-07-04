Пользователи Рамблера выбирают «Утреннюю звезду»

Продолжается голосование за самых талантливых участников проекта «Утренняя Звезда», результаты которого определяют пользователя Рамблера.

Победа участников проекта «Рамблер Утренняя Звезда» теперь в ваших руках. Следите за новыми видео от полуфиналистов, которые будут появляться каждую неделю, и выбирайте самых талантливых. Ваш голос поможет участникам попасть в финал, а также на первый отчетный концерт «Рамблер Утренней Звезды», который состоится в сентябре.

Голосование будет проходить в несколько этапов. Победитель, которого выберут пользователи Рамблера, пройдет в следующий круг. Отдать свой голос можно на любом этапе голосования.

Участие в конкурсе могут принять все желающие, достаточно прислать свои видео на портал

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Победительницей прошлого голосования стала полуфиналистка конкурса «Детская Новая волна» Алекса.

Следующие три участника ждут ваших голосов:

1. Ангелина Галецкая, 9 лет, г. Рязань.

Ангелина занимается вокалом с 3 лет. Часто аккомпанирует себе сама на клавишных. Кроме музыки и вокала, занимается современной хореографией. В свободное время любит рисовать и общаться с домашним питомцем — котом Феликсом.

2. Анжела Доронина, 10 лет, г. Саров.

Поёт с 7 лет, занимается вокалом и музыкой в школе искусств. Любимые исполнители — Селин Дион, Наргиз. Участница второго сезона проекта Голос. Дети, наставник — Максим Фадеев . Домашние питомцы — собака и кошка.

3. Мариана Мадоян, 10 лет, г. Санкт-Петербург.

Вокалом занимается с 7 лет. Мариана мечтает стать актрисой. Снимается в кино, играет в спектаклях. С удовольствием кроме обычной школы ходит в художественную, где занимается танцами. Любит общаться с друзьями.