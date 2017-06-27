Пользователи Рамблера выбирают «Утреннюю звезду»

Рамблер объявляет голосование за самых талантливых участников проекта «Утренняя Звезда».

Победа участников проекта «Рамблер Утренняя Звезда» теперь в ваших руках. Следите за новыми видео от полуфиналистов, которые будут появляться каждую неделю, и выбирайте самых талантливых. Ваш голос поможет участникам попасть в финал, а также на первый отчетный концерт «Рамблер Утренней Звезды», который состоится в сентябре.

Голосование будет проходить в несколько этапов. Победитель, которого выберут пользователи Рамблера, пройдет в следующий круг. Отдать свой голос можно на любом этапе голосования.

Участие в конкурсе могут принять все желающие, достаточно прислать свои видео на портал utrozvezda.ru.

Трое первых участников уже ждут ваших голосов:

Алекса, 12 лет, г. Москва

Полуфиналистка конкурса «Детская Новая волна»

У Алексы много увлечений: она любит путешествовать, ведет видеоблог, пишет статьи для школьной газеты. Из-за участия в разных конкурсах и концертах, девочке часто приходится пропускать школу, но учителя с пониманием относятся к ее творчеству.

Дома у Алексы живет собака Нита.

Анастасия Лифинцева, 13 лет, г. Москва

Настя много времени уделяет вокалу, с удовольствием принимает участие в различных конкурсах и фестивалях. Кроме вокала Анастасия увлекается танцами и дизайном: декорирует одежду. Домашний питомец девочки — кот Василий. Любимое блюдо — лазанья.

Мая Егорова, 14 лет, г. Москва

Участница проекта «Голос, Дети».

Мая родилась и жила в г. Цивильск, но после того, как прошла кастинг на главную роль в мюзикл «Баллада о маленьком сердце», переехала в Москву.

Вокалом с Маей занимается её папа — профессиональный музыкант.