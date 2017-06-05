Скончался участник группы «Иванушки International»

Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался утром 29 июня. Около недели назад он был госпитализирован в одну из московских клиник в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной смерти стал отек легких
12:03 фоторепортаж
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Девушка певца Александра Куцевол рассказала журналистам, что причиной смерти Яковлева стала двусторонняя пневмония. По словам действующего участника «Иванушек» Кирилла Андреева, Яковлев «никогда не имел проблем со здоровьем» и всего за месяц до смерти «был полон сил», но много курил
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Олег Яковлев стал солистом «Иванушек» в 1998 году. В 2012 году он начал сольную карьеру, а в 2013-м окончательно покинул группу
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Певец Олег Яковлев демонстрирует одежду из новой коллекции марки YanaStasia в рамках недели моды в Гостином дворе в Москве
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Поп-группа "Иванушки International" выступает на церемонии вручения Первой национальной премии "Здоровое поколение XXI", 2002 год
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