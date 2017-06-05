Скончался участник группы «Иванушки International»
Бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев скончался утром 29 июня. Около недели назад он был госпитализирован в одну из московских клиник в критическом состоянии. Сообщалось, что 47-летнего певца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной смерти стал отек легких
12:03 фоторепортаж
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