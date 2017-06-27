Судмедпоэт: чем ещё известен эксперт, обнаруживший алкоголь в крови погибшего шестилетнего ребёнка

Эксперт Михаил Клейменов , подписавший заключение о наличии в крови алкоголя у погибшего в ДТП шестилетнего ребёнка, в срочном порядке уехал в отпуск. Родные малыша не исключают, что причиной отъезда эксперта стало начало расследования дела о халатности врачей. Надо отметить, что к экспертизам Клейменова и ранее возникали вопросы. Сам же эксперт, как выяснил RT, в последнее время занимался творчеством: сочинял стихи и даже записал сольный музыкальный альбом.

Как сообщил RT отец погибшего мальчика Роман Шимко, судмедэксперт из Балашихи Михаил Клейменов, подписавший скандальную экспертизу, в срочном порядке уехал из столичного региона, взяв на работе отпуск. «Знаю, что он неожиданно уехал в отпуск, — рассказал RT отец ребёнка. — Его хотели пригласить на очередное ток-шоу, на котором он мог бы прояснить, откуда в крови моего сына взялся алкоголь. Но выяснилось, что он в отъезде».

Шимко не исключает, что отъезд эксперта мог быть связан с расследованием дела о халатности врачей, которые делали экспертизу, под которой Клейменов поставил свою подпись.

Напомним, что 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе, в микрорайоне Павлино произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний Алёша Шимко. Сын офицера Росгвардии гулял рядом с домом вместе с дедушкой и был сбит водителем Hyundai Solaris. За рулём находилась 31-летняя Ольга Алисова , работающая консультантом в салоне сотовой связи. По словам очевидцев, женщина ехала по дворовой территории со скоростью около 50 км/ч, разговаривая по телефону.

Резонансной история стала только спустя два месяца, когда родственники мальчика опубликовали заключение, в котором указано, что в крови ребёнка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. То есть мальчик в момент аварии якобы находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Экспертизу подписал заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы города Железнодорожный «Бюро СМЭ» Московской области Михаил Клейменов.

Сейчас следственный комитет расследует уголовное дело о халатности, возбуждённое против экспертов, которые признали пьяным шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в подмосковной Балашихе.

Сомнительные экспертизы

Стоит отметить, что ещё до скандала с пробами крови Алёши Шимко к экспертизам Клейменова возникали вопросы. Например, житель Железнодорожного Роман Ломов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал, как в 2013 году под машину попала его девятилетняя дочь.

"В результате аварии она сломала передние зубы и получила закрытую черепно-мозговую травму. Об этом свидетельствовали результаты первичных медосмотров. Однако Клейменов нашёл эти травмы незначительными и в заключении написал, что они не причинили никакого вреда здоровью ребёнка".

«Невзирая на очевидное — на свидетельские показания и первичную диагностику, — он написал, что вреда не было. Точнее, что сотрясение (ЗЧМП) он подтвердить не может. «Благодаря» этому дело было спущено на тормозах и через несколько лет закрыто по истечении срока давности», — рассказал Ломов в соцсети.

Клейменова нельзя назвать неопытным врачом. Отделение судебно-медицинской экспертизы в Железнодорожном 53-летний Клейменов возглавляет с 1999 года. У него в подчинении, по данным официального сайта, ещё пять человек: врач судмедэксперт, две медсестры и два санитара.

«Творчество — это высшая форма наслаждения»

Впрочем, как выяснил RT, в последнее время Клейменов всё больше стремился к творческой карьере. В свободное от работы время он участвовал в самодеятельности: сочинял стихи и песни и выступал на сцене местного ДК.

На портале «Стихи.ру» Клейменов опубликовал множество поэтических произведений — философскую и любовную лирику, стихи для детей. «Я доктор, — пишет в своем профайле на сайте Клейменов. — Примерно четыре года назад стал сочинять музыку. Потом решил попробовать написать к ней слова. И этот процесс мне очень понравился. Остановиться невозможно. Написано много песен. Сам их исполняю для коллег и друзей. Записал альбом из 12-ти песен. Есть совместные работы с музыкантами. В 2015 году моя песня неожиданно попала на радио «Маяк». Теперь ещё стал писать стихи. Творчество — это высшая форма наслаждения».

Есть в творчестве Клейменова-поэта и стихи, навеянные, очевидно, профессией:

Сеть подозрений всем путает разум, Жажда быть главным, иметь свой престол, Разбогатеть моментально и разом, Но всех нас ждёт нержавеющий стол.

Стол, на котором лежать беззащитно Будет холодное тело твоё. Врач с санитаром с ехидной улыбкой, Стянут с тебя от Кардена бельё.

Нож полоснёт, обнажая фактуру, Коей когда-то хвалился всем ты: Вкусно кормил, восхвалял физкультуру, Оберегал от оков полноты.

Опытным взглядом доктор оценит, Что ты прекрасен внутри, что не сед... Так что, людишки, живите спокойно — Мы на земле одинаковы все.

Есть у Клейменова и гражданская лирика — в одним из стихотворений судмедэксперт критикует Запад:

«Я вас прошу не верьте загранице Нам ни к чему к душой убогим уповать, Нас не обманут их улыбчивые лица, Давайте лучше будем лаптем щи хлебать».

Однако большая часть песен посвящена любовной лирике:

«И снова образ твой Мне ночью не дает никак уснуть, Волненье и мечты В тисках стальных сжимают грудь». Надо отметить, что читатели сайта довольно доброжелательно относились к лирике эксперта. Тон рецензий изменился, когда стало известно, что поэт Клейменов, является тем самым экспертом, который подписал заключение об алкоголе в крови шестилетнего ребёнка.