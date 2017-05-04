Самый большой в мире самолет
В США впервые выкатили из ангара самолет Stratolaunch, способный запускать ракеты-носители. Транспортный самолет Stratolaunch, предназначенный для запуска с высоты 9100 метров ракет-носителей, впервые выведен из ангара в пустыне Мохаве (штат Калифорния). Машина, созданная корпорацией Orbital OTK, оснащена шестью двигателями Pratt&Whitney PW4056 и состоит из двух фюзеляжей длиной 72 метра каждый, соединенных общим крылом длиной 117 метров. Масса самого самолета - 250 тонн, а с полной нагрузкой - 590 тонн
14:17 фоторепортаж
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