Как в КНДР готовятся к ядерному конфликту с США

В последние дни мировые СМИ заполнены сообщениями, что Корейский полуостров «находится на пороге войны». Однако у жителей Северной Кореи такой паники, как у СМИ, нет. Как живет северокорейская столица сегодня - ищите в нашей фотогалерее
16:01 фоторепортаж
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Жители на одной из улиц в Пхеньяне
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Мужчина забрался на столб в центре города
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Метро Пхеньяна
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Дети во время занятий в Пхеньянском доме ребенка
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У входа в зоопарк
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Учащиеся Пхеньянского Дворца детского творчества во время занятий
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Молодые люди играют в волейбол возле Пхеньянской телебашни
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Регулировщица на одной из улиц в Пхеньяне
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Военнослужащие во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
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