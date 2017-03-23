Как в КНДР готовятся к ядерному конфликту с США
В последние дни мировые СМИ заполнены сообщениями, что Корейский полуостров «находится на пороге войны». Однако у жителей Северной Кореи такой паники, как у СМИ, нет. Как живет северокорейская столица сегодня - ищите в нашей фотогалерее
16:01 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Взрывы в метро Петербурга
4 апреля, 09:37
Праздник продолжается. Коачелла
11:33
Финал конкурса «Мисс Россия-2017»
17 апреля, 14:09
Самая красивая крымчанка
10 апреля, 17:06
ЧП на востоке Петербурга
7 апреля, 11:42
Сделано в Китае. Как работают китайские фабрики
11:32
Фото: Убийство экс-депутата Вороненкова
23 марта, 16:00
Невероятная жизнь создателя Playboy
13 апреля, 11:33
Последствия удара США по авиабазе в Сирии
10 апреля, 10:40