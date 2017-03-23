Как в КНДР готовятся к ядерному конфликту с США

В последние дни мировые СМИ заполнены сообщениями, что Корейский полуостров «находится на пороге войны». Однако у жителей Северной Кореи такой паники, как у СМИ, нет. Как живет северокорейская столица сегодня - ищите в нашей фотогалерее