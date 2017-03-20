Финал конкурса «Мисс Россия-2017»
Титул «Мисс Россия-2017» завоевала 21-летняя уроженка Свердловской области Полина Попова. Девушке вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью более одного миллиона долларов
07:52 фоторепортаж
Популярные фоторепортажи
Взрывы в метро Петербурга
4 апреля, 09:37
Plus-size показ белья в Бразилии
21 марта, 10:36
Самая красивая крымчанка
10 апреля, 17:06
ЧП на востоке Петербурга
7 апреля, 11:42
Фото: Убийство экс-депутата Вороненкова
23 марта, 16:00
Невероятная жизнь создателя Playboy
13 апреля, 11:33
Последствия удара США по авиабазе в Сирии
10 апреля, 10:40
Секретный лимузин Путина
29 марта, 12:46
Фото: Новый поезд запустили в метро Москвы
14 апреля, 14:04
Спуск в купальниках на карнавале BoogelWoogel
3 апреля, 15:13