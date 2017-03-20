Финал конкурса «Мисс Россия-2017»

Титул «Мисс Россия-2017» завоевала 21-летняя уроженка Свердловской области Полина Попова. Девушке вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью более одного миллиона долларов
07:52 фоторепортаж
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Также Полина Попова стала обладательницей внушительного денежного приза в размере трех миллионов рублей и автомобиля. Победа Поповой нарушила многолетнюю негласную традицию – последние 10 лет победительницами становились исключительно брюнетки
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Победительницы конкурса "Мисс Россия 2017" на церемонии награждения (слева направо): вторая Вице-мисс Россия - 2017 Альбина Ахтямова (Республика Башкортостан), Мисс Россия - 2017 Полина Попова (Свердловская область) и первая Вице-мисс Россия - 2017 Ксения Александрова (Москва)
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Обладательница титула "Мисс Россия-2016" Яна Добровольская и победительница национального конкурса красоты "Мисс Россия-2017" Полина Попова
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Ведущие конкурса, DJ Love Radio Максим Привалов, телеведущая Виктория Лопырева
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Полина Попова
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Выступление финалисток конкурса "Мисс Россия 2017" в концертном зале "Барвиха"
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Участница национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017" от Свердловской области Полина Попова и певец Стас Пьеха
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Участница национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017" от Орска Маргарита Хохлова
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Участница национального конкурса красоты "Мисс Россия - 2017" Ксения Александрова
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Первая Вице-Мисс Россия - 2017 Ксения Александрова
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Члены жюри, первая вице-мисс мира 2015, обладательница титула "Мисс Россия - 2015" София Никитчук и обладательница титула "Мисс Мира - 2008" Ксения Сухинова (слева направо)
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Певица Нюша выступает в финале конкурса "Мисс Россия 2017"
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Певец Стас Пьеха выступает в финале конкурса "Мисс Россия 2017" в концертном зале "Барвиха"
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