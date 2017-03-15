Фото: Самая красивая крымчанка

В Симферополе прошёл конкурс «Мисс Крым». Самые красивые девушки Крымского полуострова должны были показать уровень своего воспитания, таланта и артистизма. Также оценивалось умение участниц держать себя на сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской аудиторией. Победительницей конкурса в Симферополе стала Анастасия Бочкова