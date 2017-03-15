Фото: Самая красивая крымчанка

В Симферополе прошёл конкурс «Мисс Крым». Самые красивые девушки Крымского полуострова должны были показать уровень своего воспитания, таланта и артистизма. Также оценивалось умение участниц держать себя на сцене и красиво двигаться, общаться со зрительской аудиторией. Победительницей конкурса в Симферополе стала Анастасия Бочкова
10:42 фоторепортаж
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Победительница конкурса красоты "Мисс Республика Крым 2017" Анастасия Бочкова на сцене Государственного академического музыкального театра в Симферополе
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В центре — победительница конкурса красоты «Мисс Республика Крым 2017» Анастасия Бочкова
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Ведущим конкурса выступил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а председателем жюри — артист Стас Костюшкин
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Ведущий конкурса красоты "Мисс Республика Крым 2017" олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин (справа) и член жюри, певец Стас Костюшкин
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