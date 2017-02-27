Фото: Путин в театре на спектакле «Последняя жертва»

Президент России Владимир Путин посетил Государственный академический Малый театр в Москве. Глава страны посмотрел спектакль «Последняя жертва» по пьесе Александра Островского, режиссёр-постановщик - заслуженный артист России Владимир Драгунов. Премьера этого спектакля состоялась 18 декабря 2004 года. Перед началом культурного мероприятия президент успел пообщаться с гендиректором театра Тамарой Михайловой, художественным руководителем Юрием Соломиным и министром культуры Владимиром Мединским.
12:02 фоторепортаж
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Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, генеральный директор Малого театра Тамара Михайлова, министр культуры РФ Владимир Мединский и президент РФ Владимир Путин во время встречи перед началом спектакля «Последняя жертва»
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Владимир Путин планировал посетить Малый театр 19 декабря прошлого года, когда театр открылся после реставрации со спектаклем «Горе от ума» по Александру Грибоедову. Но в тот день в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов, президенту тогда не удалось сходить в театр
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Актеры Борис Клюев и Людмила Полякова
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После спектакля президент РФ остался на чаепитие
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