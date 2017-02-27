Фото: Путин в театре на спектакле «Последняя жертва»

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Владимир Путин планировал посетить Малый театр 19 декабря прошлого года, когда театр открылся после реставрации со спектаклем «Горе от ума» по Александру Грибоедову. Но в тот день в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов, президенту тогда не удалось сходить в театр