Фото: Убийство экс-депутата Вороненкова

В Киеве возле отеля «Премьер-палац» неизвестные застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, получившего украинское гражданство.
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