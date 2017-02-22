Фото: Убийство экс-депутата Вороненкова
В Киеве возле отеля «Премьер-палац» неизвестные застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, получившего украинское гражданство.
14:36 фоторепортаж
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