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Сфотографировать музыку: Лучшие снимки Ultimate Music Moment

Жюри международного конкурса Ultimate Music Moment, организованного фотожурналом PDN и призванного отметить фотографов, которые работают в музыкальной индустрии, объявило имена победителей 2017 года. Лучшие музыкальные фотографии - в нашей фотогалерее
11:43 фоторепортаж
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В числе лучших — Катерина Бензова из США, приславшая на рассмотрение жюри снимки, которые были сделаны во время выступлений Джина Симмонса из KISS, Мэрилина Мэнсона, Мика Джаггера и Ленни Кравица
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Концерт группы Foals
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Концерт Coldplay на стадионе «Роуз-боул» в Пасадене, Калифорния
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Ленни Кравиц
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Один из поклонников группы Foo Fighters, пытавшийся пробраться к сцене во время выступления на фестивале T in the Park
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Фрэнк Картер во время выступления на Leeds Festiva
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Американский рэпер Shaggy 2 Dope
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Обладателем Гран-при стала немецкий фотограф Мария Лусиеро, сделавшая портрет американской музыкантки Холли Херндон
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Мэрилин Мэнсон
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Американская певица Шэрон Джонс протягивает руку поклоннику
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Музыкальный фестиваль Beijing Strawberry в Пекине
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Концерт Coldplay на стадионе «Роуз-боул» в Пасадене, Калифорния
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Келли Норс, участница группы Muddy Magnolias, во время выступления
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