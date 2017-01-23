Сфотографировать музыку: Лучшие снимки Ultimate Music Moment

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Фото: KATARINA BENZOVA / Ultimate Music Moment

В числе лучших — Катерина Бензова из США, приславшая на рассмотрение жюри снимки, которые были сделаны во время выступлений Джина Симмонса из KISS, Мэрилина Мэнсона, Мика Джаггера и Ленни Кравица