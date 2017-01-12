Фото: 20 лет с разбитой мордой

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Фото: Euro NCAP

Краш-тесты Euro NCAP начали проводиться в 1997 году и с тех пор благодаря им удалось спасти более 78 000 жизней. Было опубликовано более 630 рейтингов безопасности, около 1 800 автомобилей прошли краш-тесты, на проведение которых было потрачено более 160 млн. евро. И все это ради того, чтобы сделать автомобили безопаснее. На фото: BMW Z4, 2015