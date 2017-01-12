Фото: 20 лет с разбитой мордой
В пятницу исполняется 20 лет со дня создания Euro NCAP — независимого комитета, который занимается проведением независимых краш-тестов в Европе. За это время организация разбила 1800 автомобилей, опубликовала 630 рейтингов безопасности и потратила на это около €160 млн.
13:14 фоторепортаж
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