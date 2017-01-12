Фото: 20 лет с разбитой мордой

В пятницу исполняется 20 лет со дня создания Euro NCAP — независимого комитета, который занимается проведением независимых краш-тестов в Европе. За это время организация разбила 1800 автомобилей, опубликовала 630 рейтингов безопасности и потратила на это около €160 млн.
13:14 фоторепортаж
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Краш-тесты Euro NCAP начали проводиться в 1997 году и с тех пор благодаря им удалось спасти более 78 000 жизней. Было опубликовано более 630 рейтингов безопасности, около 1 800 автомобилей прошли краш-тесты, на проведение которых было потрачено более 160 млн. евро. И все это ради того, чтобы сделать автомобили безопаснее. На фото: BMW Z4, 2015
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В течение двадцати лет 9 из 10 автомобилей, продаваемых на европейском рынке, удерживались в рейтинге Euro NCAP, и в настоящее время автомобильная промышленность активно поддерживает разработку новых требований для достижения максимальных рейтингов безопасности. На фото: Mercedes-Benz B-Class, 2011
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Краш-тесты Euro NCAP становятся все более требовательными. Теперь максимальный уровень рейтинга ограничивается пятью звездами, а в ходе краш-тестов проверяется не только уровень защиты водителя, пассажиров и пешеходов при столкновении, но и в первую очередь способность автомобиля избежать столкновения. На фото: Lexus RX 2015
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Ford Transit, 2012
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MINI Clubman, 2015
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Kia Venga, 2010
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Renault Megane 2015
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Smart Fortwo 2008
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Volkswagen Passat 2014
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Land Rover Discovery Sport 2014
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Audi TT 2015
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Volvo V40 2012
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Porsche Macan 2014
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Citroën C4 Cactus 2014
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