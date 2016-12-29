«Песня не дает покоя»: 79 лет Высоцкому
Сегодня, 25 января, 79 лет исполнилось бы Владимиру Высоцкому, человеку, огонь в глазах и душе которого, в свое время покорил миллионы советских и не только граждан. А сам он даже спустя 30 с лишним лет после своей смерти остается кумиром или, по крайней мере, моральным авторитетом для подавляющего большинства россиян. Архивные фотографии по-настоящему народного певца и актера Владимира Высоцкого - в нашей фотогалерее
11:24 фоторепортаж
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