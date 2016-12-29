«Песня не дает покоя»: 79 лет Высоцкому

Сегодня, 25 января, 79 лет исполнилось бы Владимиру Высоцкому, человеку, огонь в глазах и душе которого, в свое время покорил миллионы советских и не только граждан. А сам он даже спустя 30 с лишним лет после своей смерти остается кумиром или, по крайней мере, моральным авторитетом для подавляющего большинства россиян. Архивные фотографии по-настоящему народного певца и актера Владимира Высоцкого - в нашей фотогалерее
11:24 фоторепортаж
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Владимир Высоцкий в детские годы
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Легендарный автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий (второй справа) и его друзья с Большого Каретного переулка В. Акимов, В. Агеев, А. Якушев, Р. Денисов (слева направо), 1955
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Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме "Вертикаль" режиссера Станислава Говорухина, 1967
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Спектакль "Десять дней, которые потрясли мир", 1968
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Артисты Театра на Таганке: Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Нина Шацкая (в центре) и Владимир Высоцкий в домашней обстановке, 1965
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Французская актриса Марина Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова) и артист театра на Таганке Владимир Высоцкий в день празднования десятилетнего юбилея театра, 1974
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Владимир Высоцкий в спектакле "Тетя Мотя", 1970
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Актер Владимир Высоцкий в роли Дона Гуана съемках фильма "Маленькие трагедии", 1978
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Актер Владимир Высоцкий в фильме "Служили два товарища", 1968
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Владимир Высоцкий в спектакле "Позаботьтесь о ваших лицах", 1969
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Сцена из спектакля "Пугачев" в Театре на Таганке. В роли Хлопуши - Владимир Высоцкий (на первом плане), 1967
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Владимир Высоцкий в сцене из спектакля "Десять дней, которые потрясли мир" в постановке Театра на Таганке, 1965
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Сцена из спектакля "Гамлет" в постановке Театра на Таганке. Владимир Высоцкий в роли Гамлета (справа), Александр Пороховщиков в роли Клавдия (слева), 1971
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Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий во время празднования 10-летия Театра на Таганке, 1974
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Сцена из спектакля "Гамлет" Театра драмы и комедии на Таганке. Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета, 1972
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