«Песня не дает покоя»: 79 лет Высоцкому

Сегодня, 25 января, 79 лет исполнилось бы Владимиру Высоцкому, человеку, огонь в глазах и душе которого, в свое время покорил миллионы советских и не только граждан. А сам он даже спустя 30 с лишним лет после своей смерти остается кумиром или, по крайней мере, моральным авторитетом для подавляющего большинства россиян. Архивные фотографии по-настоящему народного певца и актера Владимира Высоцкого - в нашей фотогалерее