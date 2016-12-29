Новый дом Барака Обамы

После того, как Барак Обама сложил с себя полномочия президента США, он и его семья покинули Белый дом, где прожили восемь лет, и переехали особняк. Дом экс-президента США расположен в столице: особняк в Вашингтоне был приобретен заранее. Здание с девятью спальнями было построено в 1928 году и продавалось на сайте, торгующем недвижимостью, за $5,3 млн. Как выглядит новое жилище 44 президента США и его семьи, — в нашей фотогалерее
11:31 фоторепортаж
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Окна семейной комнаты выходят на сад
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Камин в гостиной
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Всего в доме девять спален
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Вид на задний двор
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Кухня
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Большая столовая
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