Новый дом Барака Обамы

После того, как Барак Обама сложил с себя полномочия президента США, он и его семья покинули Белый дом, где прожили восемь лет, и переехали особняк. Дом экс-президента США расположен в столице: особняк в Вашингтоне был приобретен заранее. Здание с девятью спальнями было построено в 1928 году и продавалось на сайте, торгующем недвижимостью, за $5,3 млн. Как выглядит новое жилище 44 президента США и его семьи, — в нашей фотогалерее