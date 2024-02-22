Семь президентов, роботы и косплей: в Казани открылись "Игры будущего"

21 февраля 2024 года в Казани стартовал международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Участники будут состязаться в совершенно новых дисциплинах с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Об этом сообщает ТАСС.

Дисциплины поделены на 5 категорий.

"Спорт" - сочетание классических видов спорта (футбол, хоккей, автогонки и так далее) с их цифровыми аналогами - видеоиграми, симуляторами.

"Тактика" - сочетание популярных видеоигр жанра "трехмерный тактический бой" с физическим этапом - арена лазертаг.

"Стратегия" - соревнования проходят в компьютерных играх жанров "боевая арена" и "стратегия", а затем в серии испытаний на выносливость и смекалку.

"Технологии" - участники состязаются при помощи технически сложных устройств и технологических разработок в гонках дронов, битве роботов и соревнованиях в виртуальной реальности.

"Скорость" - участники проходят компьютерные игры на скорость в формате эстафеты, а затем в испытаниях на выносливость и смекалку.

Общий призовой фонд "Игр будущего" составляет $10 млн.

"Международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта - история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России", - заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия состязаний.

На мероприятии также присутствовали главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской.