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Семь президентов, роботы и косплей: в Казани открылись "Игры будущего"

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Посетительница в костюме персонажа из компьютерной игры Atomic Heart в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего"
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Посетительница в костюме персонажа из компьютерной игры Atomic Heart в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего" 
© ТАСС
Посетители и бионический робот-собака Unitree Go2 Air в "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего"
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Посетители и бионический робот-собака Unitree Go2 Air в "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего" 
© ТАСС
резидент РФ Владимир Путин на церемонии открытия фиджитал-турнира "Игры будущего" в МВЦ "Казань экспо"
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резидент РФ Владимир Путин на церемонии открытия фиджитал-турнира "Игры будущего" в МВЦ "Казань экспо" 
© ТАСС
Посетительница в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего"
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Посетительница в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего" 
© ТАСС

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Церемония открытия фиджитал-турнира "Игры будущего" в МВЦ "Казань экспо"
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Церемония открытия фиджитал-турнира "Игры будущего" в МВЦ "Казань экспо" 
© ТАСС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Киргизии Садыр Жапаров (слева направо на первом плане) перед началом церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо"
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Киргизии Садыр Жапаров (слева направо на первом плане) перед началом церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо" 
© ТАСС
Церемония открытия международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо"
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Церемония открытия международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо" 
© ТАСС
Церемония открытия фиджитал-турнира "Игры будущего" в МВЦ "Казань экспо"
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Церемония открытия фиджитал-турнира "Игры будущего" в МВЦ "Казань экспо" 
© ТАСС
Церемония открытия международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо"
9/17
Церемония открытия международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо" 
© ТАСС

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Посетители в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего"
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Посетители в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего" 
© ТАСС
Село Большие Кабаны. Церемония открытия международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо"
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Село Большие Кабаны. Церемония открытия международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо" 
© ТАСС
Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо на первом плане) во время церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо"
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Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо на первом плане) во время церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры Будущего" в международном выставочном центре "Казань Экспо" 
© ТАСС
Церемония открытия фиджитал-турнира "Игры будущего" в МВЦ "Казань экспо"
13/17
Церемония открытия фиджитал-турнира "Игры будущего" в МВЦ "Казань экспо" 
© ТАСС
Роботы-медведи игровой платформы "Берлога" в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего"
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Роботы-медведи игровой платформы "Берлога" в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего" 
© ТАСС

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Посетители в "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего"
15/17
Посетители в "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего" 
© ТАСС
Посетители в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего"
16/17
Посетители в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего" 
© ТАСС
Посетитель в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего"
17/17
Посетитель в МВЦ "Казань экспо", где проходит фиджитал-турнир "Игры будущего" 
© ТАСС

21 февраля 2024 года в Казани стартовал международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Участники будут состязаться в совершенно новых дисциплинах с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Об этом сообщает ТАСС.

Дисциплины поделены на 5 категорий.

"Спорт" - сочетание классических видов спорта (футбол, хоккей, автогонки и так далее) с их цифровыми аналогами - видеоиграми, симуляторами.

"Тактика" - сочетание популярных видеоигр жанра "трехмерный тактический бой" с физическим этапом - арена лазертаг.

"Стратегия" - соревнования проходят в компьютерных играх жанров "боевая арена" и "стратегия", а затем в серии испытаний на выносливость и смекалку.

"Технологии" - участники состязаются при помощи технически сложных устройств и технологических разработок в гонках дронов, битве роботов и соревнованиях в виртуальной реальности.

"Скорость" - участники проходят компьютерные игры на скорость в формате эстафеты, а затем в испытаниях на выносливость и смекалку.

Общий призовой фонд "Игр будущего" составляет $10 млн.

"Международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта - история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России", - заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия состязаний.

На мероприятии также присутствовали главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской.

Как прошла церемония открытия "Игр будущего" - в галерее Рамблера.

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