Эпоха высокоскоростного глобального интернета открыла множество новых возможностей, доступных практически каждому пользователю сети. Одним из таких ноых веяний стал стримминг — онлайн эфиры на самые разные темы и в самых разных форматах. По статистике, самыми популярными ведущими на Twitch (одна из главных стримминоговых платформ в мире), независимо от страны, являются мужчины. Тем не менее, девушки также находят своего зрителя, а самые успешные из стримерш могут поспорить по популярности даже с самыми известными блогерами-парнями.