Лучшие российские стримерши на Twitch, фото

Slide 1 of 13
Наталья Бердникова (ник Gensyxa). Бердникова родилась в 1999 году в Ижевске. Сейчас девушка живет в Санкт-Петербурге и проводит стримы компьютерных игр или просто общается с поклонниками. За ее жизнью в соцсетях следят более 600 тысяч поклонников. По словам Натальи, однажды за три дня эфиров она смогла заработать более 1 миллиона рублей донатами
1/10
Наталья Бердникова (ник Gensyxa). Бердникова родилась в 1999 году в Ижевске. Сейчас девушка живет в Санкт-Петербурге и проводит стримы компьютерных игр или просто общается с поклонниками. За ее жизнью в соцсетях следят более 600 тысяч поклонников. По словам Натальи, однажды за три дня эфиров она смогла заработать более 1 миллиона рублей донатами 
© Соцсети
Анна Уткина (ник Akyuliych). 20-летняя стримерша из Екатеринбурга. Несмотря на огромную популярность о личной жизни девушки практически ничего не известно. Akyuliych тщательно скрывает информацию, как о себе, так и о своей семье от поклонников
2/10
Анна Уткина (ник Akyuliych). 20-летняя стримерша из Екатеринбурга. Несмотря на огромную популярность о личной жизни девушки практически ничего не известно. Akyuliych тщательно скрывает информацию, как о себе, так и о своей семье от поклонников 
© Соцсети
Юлия Ивлева (ник By_owl). Очень яркая стримерша из Санкт-Петербурга. Девушка привлекает внимание зрителей множеством различных татуировок по всему телу. О личной жизни Ивлева старается не распространяться. Известно, что By_owl родилась в 1996 году. В основном она ведет эфиры в категории «общение» или просто играет в игры
3/10
Юлия Ивлева (ник By_owl). Очень яркая стримерша из Санкт-Петербурга. Девушка привлекает внимание зрителей множеством различных татуировок по всему телу. О личной жизни Ивлева старается не распространяться. Известно, что By_owl родилась в 1996 году. В основном она ведет эфиры в категории «общение» или просто играет в игры 
© Соцсети
Дарья Куданова (ник GAECHKATM). 20-летняя стримерша из Москвы. Также, как и многие ее коллеги тщательно скрывает информацию о частной жизни от поклонников
4/10
Дарья Куданова (ник GAECHKATM). 20-летняя стримерша из Москвы. Также, как и многие ее коллеги тщательно скрывает информацию о частной жизни от поклонников 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Даша Воскресенская (ник Yuuechka). Девушка родилась в 2001 году в Дрездене, но сейчас проживает в Москве. Увлекается косплеем, поэтому ее фото можно часто увидеть на тематических площадках и в группах в социальных сетях
5/10
Даша Воскресенская (ник Yuuechka). Девушка родилась в 2001 году в Дрездене, но сейчас проживает в Москве. Увлекается косплеем, поэтому ее фото можно часто увидеть на тематических площадках и в группах в социальных сетях 
© Соцсети
Екатерина Буланкина (ник Ekatze007). Екатерина начала карьеру стримера во время отношений c Бустером, одним из самых популярных креаторов России. Несмотря на то, что пара в итоге распалась, Буланкина продолжает активную деятельность в сети, привлекая в эфиры все больше и больше поклонников
6/10
Екатерина Буланкина (ник Ekatze007). Екатерина начала карьеру стримера во время отношений c Бустером, одним из самых популярных креаторов России. Несмотря на то, что пара в итоге распалась, Буланкина продолжает активную деятельность в сети, привлекая в эфиры все больше и больше поклонников 
© Соцсети
Ольга Попова (ник Fruktozka) ведет канал на стримминоговой платформе Twitch с 2015 года. Сейчас девушка входит в десятку самых популярных стримерш России. Во время эфиров Попова играет в компьютерные игры или просто общается с подписчиками
7/10
Ольга Попова (ник Fruktozka) ведет канал на стримминоговой платформе Twitch с 2015 года. Сейчас девушка входит в десятку самых популярных стримерш России. Во время эфиров Попова играет в компьютерные игры или просто общается с подписчиками 
© Соцсети
Дина Ржеуцкая (ник Dinablin) родилась в 1989 году. Сейчас девушка постоянно проживает в Санкт-Петербурге. Основная тематика ее канала - это различные стримерские шоу, такие как «Мафия», «Стримлав», «Угадай мелодию» и «Блаблакаст»
8/10
Дина Ржеуцкая (ник Dinablin) родилась в 1989 году. Сейчас девушка постоянно проживает в Санкт-Петербурге. Основная тематика ее канала - это различные стримерские шоу, такие как «Мафия», «Стримлав», «Угадай мелодию» и «Блаблакаст» 
© Соцсети
Алина (ник AlinaRinRin). Известно, что Алина родилась в 1995 году. Некоторое время вместе с родителями проживала в Японии, затем семья вернулась в России в Москву. AlinaRinRin популярна в сети благодаря классическим игровым эфирам
9/10
Алина (ник AlinaRinRin). Известно, что Алина родилась в 1995 году. Некоторое время вместе с родителями проживала в Японии, затем семья вернулась в России в Москву. AlinaRinRin популярна в сети благодаря классическим игровым эфирам 
© Соцсети

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Арина Бердникова (ник Ahrinyan). 25-летняя стримерша из московского региона. Среди поклонников киберспорта известна благодаря роману с профессиональным игроком Александром Костылевым. Пара множество раз сходилась и расставалась, каждый раз вызывая обсуждение в сети
10/10
Арина Бердникова (ник Ahrinyan). 25-летняя стримерша из московского региона. Среди поклонников киберспорта известна благодаря роману с профессиональным игроком Александром Костылевым. Пара множество раз сходилась и расставалась, каждый раз вызывая обсуждение в сети 
© Соцсети

Эпоха высокоскоростного глобального интернета открыла множество новых возможностей, доступных практически каждому пользователю сети. Одним из таких ноых веяний стал стримминг — онлайн эфиры на самые разные темы и в самых разных форматах. По статистике, самыми популярными ведущими на Twitch (одна из главных стримминоговых платформ в мире), независимо от страны, являются мужчины. Тем не менее, девушки также находят своего зрителя, а самые успешные из стримерш могут поспорить по популярности даже с самыми известными блогерами-парнями.

Топ-10 главных стримерш российского интернета — в галерее «Рамблера».

Рамблер: главные новости