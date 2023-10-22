Гайд по Цзинлю в Honkai: Star Rail

В Honkai: Star Rail прибыла Цзинлю: мастер меча, учитель Цзин Юаня и предательница Сяньчжоу, обезумевшая от Мары. После Пожирателя луны казалось, что на его фоне будут меркнуть все будущие персонажи атаки, однако Цзинлю более чем заслуживает внимания.

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Что нужно знать о Цзинлю

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Цзинлю — крайне конкурентоспособный персонаж атаки. Она идет по стопам Блэйда и обладает множеством инструментов для того, чтобы повысить собственный урон. Она также автоматически продвигает свои ходы вперед, что дает ей большой прирост действий на протяжении боя. Оба этих нюанса делают Цзинлю одним из самых гибких юнитов в игре — она может подойти для самых разных команд.

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Геймплей Цзинлю завязан на талант персонажа — «Трансмиграцию полумесяца». При использовании навыка она получает заряды сизигии (максимум до трех); когда Цзинлю накапливает хотя бы два заряда, она автоматически переходит в состояние трансмиграции, которое продвигает действие персонажа на 100%. Нет, это не считается дополнительным действием: все баффы и дебаффы продолжат тикать как обычно. Кроме того, в состоянии трансмиграции критический шанс Цзинлю повышается на 50% (на максимальном уровне таланта).

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При атаках в трансмиграции Цзинлю поглощает 4% максимального здоровья каждого союзника в команде, после чего повышает урон следующей атаки на 540% от поглощенного здоровья; итоговый бонус не может превышать 180% от силы атаки самой Цзинлю. Нюанс в том, что в состоянии трансмиграции она не может пользоваться обычными атаками. Навык «Непостижимая Зарница», который наносит урон по одиночной цели и приносит один заряд сизигии, превращается в «Луну на застывшей реке»: мощный взрыв, задевающий три цели. При этом усиленный навык не тратит очки навыков — он расходует только заряды сизигии. Потратив все заряды сизигии, Цзинлю выходит из трансмиграции.

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После этого цикл начинается заново. Цзинлю накапливает заряды сизигии, переходит в трансмиграцию, тратит заряды — и вновь накапливает их, используя навык. Сверхспособность также дает один заряд сизигии: для максимальной выгоды ее нужно применять в трансмиграции, чтобы нанести больше урона и продлить состояние трансмиграции.

Какие напарники подойдут Цзинлю

Прелесть Цзинлю в том, что она может отлично встроиться почти в любую команду. Она одинаково хорошо выполняет роль как основного персонажа атаки, так и вспомогательного — спасибо низкому потреблению очков навыка. Поэтому многое зависит от того, какими юнитами вы располагаете.

Блэйд . По сюжету Цзинлю и Блэйд ненавидят друг друга, но в игре они отлично работают сообща. Поглощение здоровья в состоянии трансмиграции позволяет Блэйду гораздо чаще применять свой талант — мощную бонус-атаку по всем противникам.

. По сюжету Цзинлю и Блэйд ненавидят друг друга, но в игре они отлично работают сообща. Поглощение здоровья в состоянии трансмиграции позволяет Блэйду гораздо чаще применять свой талант — мощную бонус-атаку по всем противникам. Броня . Лучший персонаж поддержки для Цзинлю благодаря своим мощным баффам. Если вы соберете обеих героинь таким образом, что скорость Брони будет всего на единичку выше Цзинлю, то она сможет каждый ход отдавать свое действие. Не говоря уже о том, что сверхспособность Брони повышает критический урон — самый важный параметр для Цзинлю.

. Лучший персонаж поддержки для Цзинлю благодаря своим мощным баффам. Если вы соберете обеих героинь таким образом, что скорость Брони будет всего на единичку выше Цзинлю, то она сможет каждый ход отдавать свое действие. Не говоря уже о том, что сверхспособность Брони повышает критический урон — самый важный параметр для Цзинлю. Пела . Превосходный саппорт. Если вы открыли четвертый эйдолон Пелы, то она будет дополнительно снижать вражеское сопротивление к ледяной стихии — идеальный бафф для Цзинлю.

. Превосходный саппорт. Если вы открыли четвертый эйдолон Пелы, то она будет дополнительно снижать вражеское сопротивление к ледяной стихии — идеальный бафф для Цзинлю. Фу Сюань. Один из самых мощных танков. При условии, что ваша команда сможет выжить при постоянном поглощении здоровья, Фу Сюань обеспечит максимальный бонус к атаке в трансмиграции за счет большого запаса здоровья. Кроме того, матрица предвидения дает небольшую прибавку к шансу критической атаки, что может пригодиться Цзинлю.

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Световые конусы

Отныне я сама буду мечом (5 звезд, фирменный конус Цзинлю) О падении Эона (5 звезд) Ярче солнца (5 звезд) Бежать некуда (4 звезды) Тайная клятва (4 звезды)

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Приоритет характеристик

Тело : критический шанс и критический урон. Цзинлю строго нужно 50% критического шанса, чтобы постоянно наносить критические атаки в состоянии трансмиграции. Чем выше крит. урон, тем лучше.

: критический шанс и критический урон. Цзинлю строго нужно 50% критического шанса, чтобы постоянно наносить критические атаки в состоянии трансмиграции. Чем выше крит. урон, тем лучше. Ноги : скорость.

: скорость. Планарная сфера : бонус ледяного урона и сила атаки.

: бонус ледяного урона и сила атаки. Соединительная вязь: сила атаки.

Реликвии

Гений бриллиантовых звезд . Да, это сет для квантового урона, но он позволит Цзинлю игнорировать 10% вражеской защиты; 20% если противник обладает уязвимостью к квантовой стихии.

. Да, это сет для квантового урона, но он позволит Цзинлю игнорировать 10% вражеской защиты; 20% если противник обладает уязвимостью к квантовой стихии. Охотник ледникового леса.

Планарные украшения

Звездистая арена .

. Замершее Салсотто.