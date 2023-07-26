Гайд по новому персонажу в Honkai: Star Rail: Блейд, артефакты, прокачка, сбор команды
В Honkai: Star Rail прибыл второй Охотник за Стелларонами — Блэйд, бессмертный мечник и заклятый враг Дань Хэна. Рассказываем, что нужно знать о новом 5-звездочном персонаже Разрушения, как собрать для него команду и какое снаряжение подыскать.
Что нужно знать о Блэйде
Серебряный Волк специализируется на дебаффах, Кафка — на DoT-атаках, а Блэйд — на грубой силе. Последний член трио Охотников за Стелларонами — чудовищно живучий дамагер, который жертвует собственным здоровьем, чтобы повышать эффективность базовых атак.
Способности Блэйда получают бонусы не только от показателя атаки, но и от максимального запаса здоровья персонажа. По факту, здоровье влияет на эффективность его навыков больше, чем атака, поэтому сосредоточиться стоит именно на нем. И все из-за таланта, вокруг которого вращается уникальная механика персонажа — «Дар Шуху». Каждый раз, когда Блэйд теряет здоровье (по любой причине), он получает 1 заряд таланта. Как только накопится 5 зарядов, Блэйд наносит мощную бонус-атаку по всем противникам и восстанавливает 25% от максимального запаса здоровья.
Иными словами, Блэйд — своего рода берсеркер. Чем чаще он получает урон, тем чаще он наносит еще больше урона противникам. И навык «Адский пейзаж» помогает ему копить заряды для «Дара Шуху». Пожертвовав 30% от максимального запаса здоровья, Блэйд на три раунда получает новую версию базовой атаки. «Осколочный меч» превращается в «Частокол мечей», который не только наносит урон по трем противникам одновременно, но и тратит 10% здоровья Блэйда — каждая базовая атака дает ему заряды.
Наконец, сверхспособность «Смертный приговор» может использоваться как для атаки, так и для защиты. Она наносит дополнительный урон в зависимости от того, сколько здоровья Блэйд потерял в течение боя, но при этом всегда выставляет показатель его здоровья на 50%. Если использовать «Смертный приговор» при низком здоровье, то он может спасти героя от гибели; при высоком же он обеспечивает всплеск урона.
Какие напарники подойдут для Блэйда
Пожалуй, это один из главных недостатков персонажа: его лучшими напарниками являются ограниченные 5-звездочные персонажи, которые есть не у каждого игрока. Кроме того, Блэйд плохо уживается с героями пути Сохранения: он хочет, чтобы его атаковали как можно чаще, тогда как танки будут оттягивать внимание противников на себя.
Хорошая новость в том, что низкое потребление очков навыков позволяет Блэйду встроиться практически в любую команду. Да, для максимальной пользы собирать группу надо именно вокруг него, но он покажет хорошие результаты и в качестве дополнительного героя атаки.
- Лоча. Не обязательный, но идеальный медик, который способен сделать Блэйда практически бессмертным. Байлу тоже подойдет, однако вам придется тщательнее следить за здоровьем.
- Броня. Чем чаще Блэйд атакует, тем чаще он может использовать «Дар Шуху» — и Броня способна дать ему дополнительные ходы. Ее сверхспособность также повышает критический урон, что вдвойне полезно.
- Серебряный Волк, Пела. Дебафферы, снижающие защиту противников, позволят Блэйду наносить еще больше урона.
Артефакты
- Сет «Долгоживущий ученик».
- Планарная сфера и вязь «Замершее Салсотто».
- Световой конус «Недоступная сторона» (5 звезд) или «Тайная клятва» (4 звезды).
Приоритет характеристик для экипировки
- Тело: критический урон, критический шанс
- Ноги: скорость, процент здоровья
- Планарная сфера: ветряной урон, процент здоровья
- Соединительная вязь: процент здоровья.