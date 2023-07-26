Гайд по новому персонажу в Honkai: Star Rail: Блейд, артефакты, прокачка, сбор команды

В Honkai: Star Rail прибыл второй Охотник за Стелларонами — Блэйд, бессмертный мечник и заклятый враг Дань Хэна. Рассказываем, что нужно знать о новом 5-звездочном персонаже Разрушения, как собрать для него команду и какое снаряжение подыскать.

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Что нужно знать о Блэйде

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Серебряный Волк специализируется на дебаффах, Кафка — на DoT-атаках, а Блэйд — на грубой силе. Последний член трио Охотников за Стелларонами — чудовищно живучий дамагер, который жертвует собственным здоровьем, чтобы повышать эффективность базовых атак.

Способности Блэйда получают бонусы не только от показателя атаки, но и от максимального запаса здоровья персонажа. По факту, здоровье влияет на эффективность его навыков больше, чем атака, поэтому сосредоточиться стоит именно на нем. И все из-за таланта, вокруг которого вращается уникальная механика персонажа — «Дар Шуху». Каждый раз, когда Блэйд теряет здоровье (по любой причине), он получает 1 заряд таланта. Как только накопится 5 зарядов, Блэйд наносит мощную бонус-атаку по всем противникам и восстанавливает 25% от максимального запаса здоровья.

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Иными словами, Блэйд — своего рода берсеркер. Чем чаще он получает урон, тем чаще он наносит еще больше урона противникам. И навык «Адский пейзаж» помогает ему копить заряды для «Дара Шуху». Пожертвовав 30% от максимального запаса здоровья, Блэйд на три раунда получает новую версию базовой атаки. «Осколочный меч» превращается в «Частокол мечей», который не только наносит урон по трем противникам одновременно, но и тратит 10% здоровья Блэйда — каждая базовая атака дает ему заряды.

Наконец, сверхспособность «Смертный приговор» может использоваться как для атаки, так и для защиты. Она наносит дополнительный урон в зависимости от того, сколько здоровья Блэйд потерял в течение боя, но при этом всегда выставляет показатель его здоровья на 50%. Если использовать «Смертный приговор» при низком здоровье, то он может спасти героя от гибели; при высоком же он обеспечивает всплеск урона.

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Какие напарники подойдут для Блэйда

Пожалуй, это один из главных недостатков персонажа: его лучшими напарниками являются ограниченные 5-звездочные персонажи, которые есть не у каждого игрока. Кроме того, Блэйд плохо уживается с героями пути Сохранения: он хочет, чтобы его атаковали как можно чаще, тогда как танки будут оттягивать внимание противников на себя.

Хорошая новость в том, что низкое потребление очков навыков позволяет Блэйду встроиться практически в любую команду. Да, для максимальной пользы собирать группу надо именно вокруг него, но он покажет хорошие результаты и в качестве дополнительного героя атаки.

Лоча. Не обязательный, но идеальный медик, который способен сделать Блэйда практически бессмертным. Байлу тоже подойдет, однако вам придется тщательнее следить за здоровьем.

Не обязательный, но идеальный медик, который способен сделать Блэйда практически бессмертным. Байлу тоже подойдет, однако вам придется тщательнее следить за здоровьем. Броня . Чем чаще Блэйд атакует, тем чаще он может использовать «Дар Шуху» — и Броня способна дать ему дополнительные ходы. Ее сверхспособность также повышает критический урон, что вдвойне полезно.

. Чем чаще Блэйд атакует, тем чаще он может использовать «Дар Шуху» — и Броня способна дать ему дополнительные ходы. Ее сверхспособность также повышает критический урон, что вдвойне полезно. Серебряный Волк, Пела. Дебафферы, снижающие защиту противников, позволят Блэйду наносить еще больше урона.

Артефакты

Сет «Долгоживущий ученик» .

. Планарная сфера и вязь «Замершее Салсотто» .

. Световой конус «Недоступная сторона» (5 звезд) или «Тайная клятва» (4 звезды).

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Приоритет характеристик для экипировки

Тело: критический урон, критический шанс

Ноги: скорость, процент здоровья

Планарная сфера: ветряной урон, процент здоровья

Соединительная вязь: процент здоровья.