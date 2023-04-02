Наступили последние выходные в марте — впереди нас ждёт солнечный апрель. Однако в нашей сегодняшней подборке косплея вас ждут в первую очередь персонажи тёмных вселенных, хотя место нашлось даже Ариэль из «Русалочки». Ну и куда же без знаменитой парочки роботов-близняшек из Atomic Heart.

1/15 Косплей Atomic Heart, модель Сергей Нуждов, фотограф Александр Старков Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Косплей Atomic Heart, модель Сергей Нуждов, фотограф Александр Старков Фото: Чемпионат.com 3/15 Косплей Atomic Heart, модель Сергей Нуждов, фотограф Александр Старков Фото: Чемпионат.com 4/15 Косплей «Русалочка», модель Claire Sea, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Косплей «Русалочка», модель Claire Sea, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 6/15 Косплей «Русалочка», модель Claire Sea, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 7/15 Косплей Ремейк Resident Evil 2, модель MightyRaccoon, фотограф Nikolay Zharov Photographer Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Косплей Ремейк Resident Evil 2, модель MightyRaccoon, фотограф Nikolay Zharov Photographer Фото: Чемпионат.com 9/15 Косплей Ремейк Resident Evil 2, модель MightyRaccoon, фотограф Nikolay Zharov Photographer Фото: Чемпионат.com 10/15 Косплей Чёрная кошка, модель Ladybell, фотограф White beetle Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Косплей Чёрная кошка, модель Ladybell, фотограф White beetle Фото: Чемпионат.com 12/15 Косплей Чёрная кошка, модель Ladybell, фотограф White beetle Фото: Чемпионат.com 13/15 Косплей Bayonetta 3, модель Svizee, фотограф Саша Мифетис Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Косплей Bayonetta 3, модель Svizee, фотограф Саша Мифетис Фото: Чемпионат.com 15/15 Косплей Bayonetta 3, модель Svizee, фотограф Саша Мифетис Фото: Чемпионат.com

Atomic Heart

Анечка Лапочкина и Оксана Волкова представили первый полноценный косплей на близняшек — самых запоминающихся персонажей Atomic Heart. Фото: Александр Старков.

«Русалочка»

Совсем скоро Disney выпустит ремейк культовой «Русалочки», трейлеры которой зрители уничтожают дизлайками. Возможно, им больше по душе придётся косплей от Claire Sea с её каноничной Ариэль. Фото: KIRA.

Ремейк Resident Evil 2

Несколько дней назад состоялся релиз Resident Evil 4 — ремейка культового экшен-хоррора от Синдзи Миками. Одну из важных ролей там играет Ада Вонг, в которую превратилась MightyRaccoon. Правда, тут героиня из ремейка Resident Evil 2. Фото: Nikolay Zharov Photographer.

Чёрная кошка

Самая горячая и игривая девушка Человека-паука — Чёрная кошка. Несмотря на целых три версии супергероя в кино, до появления персонажа на большом экране мы всё ещё не дожили. Будем надеяться, что хоть когда-нибудь это исправят. К сожалению, её вряд ли сыграет Ladybell, но образ у девушки вышел каноничный. Фото: White beetle.

Bayonetta 3