Карта для Magic: The Gathering продана за рекордные 540 тысяч долларов

Одна из самых дорогих и известных карт в коллекционной карточной игре Magic: The Gathering «Чёрный лотос» была продана за рекордную сумму в 540 тысяч долларов. Об этом сообщает Polygon.

Фото: Christopher Rush/Wizards of the Coast Christopher Rush/Wizards of the Coast

«Черный лотос» считается самой востребованной из всех карт в Magic, а также претендует на звание самой дорогой карты из коллекционных карточных игр в мире. На последнем аукционе «Чёрный лотос» ушёл с молотка за 540 тысяч долларов, что стало рекордной суммой за карту Magic. Отмечается, что проданная карта находится в безупречном состоянии, а футляр был подписан автором оригинальной иллюстрации Кристофером Рашем. При этом почти идентичный «Чёрный лотос» два года назад также был выставлен на аукцион и ушёл с молотка за 510 тысяч долларов.

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«Эта рекордная продажа укрепляет статус “Чёрного лотоса” как инвестиционно-качественного актива, укрепляет его статус настоящего произведения искусства и показывает, насколько важна Magic: The Gathering для игровой культуры и коллекционных карточных игр», – прокомментировал продажу вице-президент по продажам компании PWCC Marketplace Джесси Крейг.

Он также добавил, что вряд ли в скором времени на продажу выставят ещё одну копию «Чёрного лотоса».

«Они жемчужины короны для коллекции. Они останутся под замком и будут рассматриваться как экспонаты музейного масштаба, которыми они и являются», – заявил он.

Популярность и цена «Чёрного лотоса» объясняется несколькими факторами. Карта была выпущена в первом Альфа-издании Magic в 1993 году и отличается своей редкостью – тираж составил всего около 1100 экземпляров. Кроме того, «Чёрный лотос» считается одной из сильнейших карт в игре – карта позволяет бесплатно получить три маны любого цвета, что является значительным преимуществом практически для любой колоды. Чрезмерную силу карты признали сами авторы Magic, после чего «Чёрный лотос» запретили в большинстве соревновательных игр.