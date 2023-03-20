В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
15 минут назад

Карта для Magic: The Gathering продана за рекордные 540 тысяч долларов

Елена Прошина

Одна из самых дорогих и известных карт в коллекционной карточной игре Magic: The Gathering «Чёрный лотос» была продана за рекордную сумму в 540 тысяч долларов. Об этом сообщает Polygon.

Карта для Magic: The Gathering продана за рекордные 540 тысяч долларов
Фото: Christopher Rush/Wizards of the CoastChristopher Rush/Wizards of the Coast

«Черный лотос» считается самой востребованной из всех карт в Magic, а также претендует на звание самой дорогой карты из коллекционных карточных игр в мире. На последнем аукционе «Чёрный лотос» ушёл с молотка за 540 тысяч долларов, что стало рекордной суммой за карту Magic. Отмечается, что проданная карта находится в безупречном состоянии, а футляр был подписан автором оригинальной иллюстрации Кристофером Рашем. При этом почти идентичный «Чёрный лотос» два года назад также был выставлен на аукцион и ушёл с молотка за 510 тысяч долларов.

Видео дня

«Эта рекордная продажа укрепляет статус “Чёрного лотоса” как инвестиционно-качественного актива, укрепляет его статус настоящего произведения искусства и показывает, насколько важна Magic: The Gathering для игровой культуры и коллекционных карточных игр», – прокомментировал продажу вице-президент по продажам компании PWCC Marketplace Джесси Крейг.

Он также добавил, что вряд ли в скором времени на продажу выставят ещё одну копию «Чёрного лотоса».

«Они жемчужины короны для коллекции. Они останутся под замком и будут рассматриваться как экспонаты музейного масштаба, которыми они и являются», – заявил он.

Популярность и цена «Чёрного лотоса» объясняется несколькими факторами. Карта была выпущена в первом Альфа-издании Magic в 1993 году и отличается своей редкостью – тираж составил всего около 1100 экземпляров. Кроме того, «Чёрный лотос» считается одной из сильнейших карт в игре – карта позволяет бесплатно получить три маны любого цвета, что является значительным преимуществом практически для любой колоды. Чрезмерную силу карты признали сами авторы Magic, после чего «Чёрный лотос» запретили в большинстве соревновательных игр.

Ранее для Magic: The Gathering вышел набор-кроссовер с фентези-вселенной Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». В нём нескольким персонажам поменяли цвет кожи.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий