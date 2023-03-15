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1 час назад

В дополнении по "Властелину колец" для игры Magic: The Gathering Арагорн стал темнокожим

Газета.Ru

Для популярной коллекционной карточной игры (ККИ) Magic: The Gathering анонсировали дополнение по вселенной "Властелин колец", в котором Арагорна, одного из главных героев фэнтезийных романов Дж. Р. Р. Толкина, сделали темнокожим. Об этом сообщает издание VGTimes.

В дополнении по "Властелину колец" для игры Magic: The Gathering Арагорн стал темнокожим
Фото: MagicTCG/RedditMagicTCG/Reddit

Дополнение получило название The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth. В него войдут три набора карт, из которых можно собрать несколько тематических колод. Среди новых карт будут представлены многие известные персонажи книг и фильмов "Властелин колец".

В частности, в ККИ добавят волшебника Гэндальфа, хоббитов Сэма и Фродо, Голлума и злодея Саурона. Однако больше всего внимания комьюнити привлекла карта Арагорна и Арвен. Дело в том, что на ней король всех людей изображен темнокожим мужчиной.

Несоответствие устоявшегося образа Арагорна с новым вызвало возмущение у многих поклонников Magic: The Gathering и "Властелина колец". Так, например, споры фанатов на Reddit привели к тому, что администраторы стали закрывать комментарии под постами с картой Арагорна из ККИ.

Ранее "Газета.Ru" писала о публикации нового трейлера игры по "Властелину колец" от лица Голлума.

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