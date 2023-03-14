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1 час назад

Утечка данных о S.T.A.L.K.E.R. 2: что мы знаем

Александр Котлеткин

12 марта администрация сообщества «ВКонтакте» под названием «Вестник “Того Самого Сталкера”» объявила, что заполучила в свое распоряжение «десятки гигабайт» материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам владельцев ресурса, среди них есть полное содержание сюжета игры, концепт-арты, скриншоты новых локаций и прочий контент.

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Администратор паблика Ник Фрост выложил часть материалов в качестве доказательства своих слов, но предупредил, что не собирается публиковать серьезные спойлеры, т.к. это может создать проблемы для разработчиков. Тем не менее, «Вестник» выдвинул студии GSC Game World ультиматум, предложив разработчикам «до 15 числа» выполнить следующие требования:

- Извиниться перед «простыми игроками» из России и Беларуси за «недостойное отношение».

- Разбанить аккаунт Ника Фроста на официальном Discord-сервере игры.

- Вернуть в S.T.A.L.K.E.R. 2 русскоязычную локализацию.

GSC Game World прокомментировала инцидент: по словам студии, утечка информации была результатом взлома аккаунта одного из разработчиков в приложении, которое используется для работы с картинками. Это противоречит версии Фроста, который утверждает, что материалы были переданы одним из сотрудников студии, который не согласен с политической позицией компании. GSC Game World заявила, что уже более года подвергается постоянным попыткам взлома и не собирается идти на уступки шантажистам. Авторы призвали поклонников серии не разыскивать слитые материалы, чтобы не испортить себе удовольствие от полноценной версии игры.

Тем временем, Ник Фрост возражает, что сообщество «никого не шантажирует» и просто хочет, чтобы студия «уменьшила политику в своих действиях». Он также не уверен, что сообщество выложит в открытый доступ чувствительные материалы, которые могут привести к отмене или переносу релиза игры.

Игры,Фото,Ник Фрост,
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