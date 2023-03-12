Наступили первые выходные марта, и это значит, что пришло время новой подборки косплея. Сегодня вас ждут образы исключительно из игр — как из новинки, так и знаковых для индустрии проектов.

1/15 Косплей «Ведьмак 3», модель Sladkoslava Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Косплей «Ведьмак 3», модель Sladkoslava Фото: Чемпионат.com 3/15 Косплей «Ведьмак 3», модель Sladkoslava Фото: Чемпионат.com 4/15 Косплей Overwatch 2, модель AGflower, фотограф Мурзик Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Косплей Overwatch 2, модель AGflower, фотограф Мурзик Фото: Чемпионат.com 6/15 Косплей Overwatch 2, модель AGflower, фотограф Мурзик Фото: Чемпионат.com 7/15 Косплей Valorant, модель Accola, фотограф Саша Мифетис Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Косплей Valorant, модель Accola, фотограф Саша Мифетис Фото: Чемпионат.com 9/15 Косплей Valorant, модель Accola, фотограф Саша Мифетис Фото: Чемпионат.com 10/15 Косплей Borderlands, модель Дарья Рооз, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Косплей Borderlands, модель Дарья Рооз, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 12/15 Косплей Borderlands, модель Дарья Рооз, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 13/15 Косплей Близняшки из Atomic Heart Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Косплей Близняшки из Atomic Heart Фото: Чемпионат.com 15/15 Косплей Близняшки из Atomic Heart Фото: Чемпионат.com

«Ведьмак 3»

Нежный образ Йеннифер из Венгерберга уже давно стал народным как среди косплееров, так и среди игроков. Sladkoslava показал свою версию девушки, перед которой не устоял бы ни один ведьмак.

Overwatch 2

Ещё более нежный образ Ангела из шутера Blizzard показала AGflower. Возможно, у второй части не самая лучшая поддержка, но уж точно один из лучших косплей-сообществ. Фото: Мурзик.

Valorant

Accola представила стильный образ южнокорейской героини Джетт из Valorant. Вышел один из самых необычных косплеев по вселенной Riot Games, что бывали в наших материалах. Фото: Саша Мифетис.

Borderlands

Дарья Рооз представила свою версию Безумной Мокси из Borderlands. У девушки вышел оригинальный образ, сильно похожий на героиню в играх, однако добавляющий и что-то своё. Фото: KIRA.

Близняшки из Atomic Heart