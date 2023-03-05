Мы продолжаем делиться классными образами из мира косплея. Сегодня вас ждут замечательные перевоплощения в Mortal Kombat и Elden Ring, а также шикарные превращения в персонажей из Bioshock Infinite, «Евангелиона» и «Сейлор Мун».

1/15 Косплей «Евангелион», модель Katssby, фотограф Kristina Borodkina Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Косплей «Евангелион», модель Katssby, фотограф Kristina Borodkina Фото: Чемпионат.com 3/15 Косплей «Евангелион», модель Katssby, фотограф Kristina Borodkina Фото: Чемпионат.com 4/15 Косплей BioShock Infinite, модель Sladoslava Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Косплей BioShock Infinite, модель Sladoslava Фото: Чемпионат.com 6/15 Косплей BioShock Infinite, модель Sladoslava Фото: Чемпионат.com 7/15 Косплей Mortal Kombat, модель Анна Шаховская, фотограф Андрей Модей Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Косплей Mortal Kombat, модель Анна Шаховская, фотограф Андрей Модей Фото: Чемпионат.com 9/15 Косплей Mortal Kombat, модель Анна Шаховская, фотограф Андрей Модей Фото: Чемпионат.com 10/15 Косплей Elden Ring, модель Liz Joestar Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Косплей Elden Ring, модель Liz Joestar Фото: Чемпионат.com 12/15 Косплей Elden Ring, модель Liz Joestar Фото: Чемпионат.com 13/15 Косплей «Сейлор Мун», модель Sonoko, фотограф Mr. Black Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Косплей «Сейлор Мун», модель Sonoko, фотограф Mr. Black Фото: Чемпионат.com 15/15 Косплей «Сейлор Мун», модель Sonoko, фотограф Mr. Black Фото: Чемпионат.com

«Евангелион»

Культовое аниме Хидэаки Анно продолжает вдохновлять авторов по всему миру. Katssby представила свой образ Рей Аянами, и её косплей отлично подошёл бы для какой-нибудь экранизации. Фото: Kristina Borodkina.

BioShock Infinite

Совсем недавно фанаты озвучили первое дополнение Burial at Sea для BioShock Infinite. И это отличный повод вспомнить Элизабет от Sladoslava — пожалуй, один из лучших образов героини за пределами видеоигры.

Mortal Kombat

Мы уже привыкли к отличным образам привычных для Mortal Kombat женских персонажей: Милины, Джейд и других героинь. Анна Шаховская решила пойти дальше и представила косплей грозной четырёхрукой Шивы — и вышло потрясно. Одно из самых креативных и необычных перевоплощений. Фото: Андрей Модей.

Elden Ring

Liz Joestar показала свою версию Мелины, одного из главных персонажей Elden Ring. У девушки вышел один из самых ярких образов героини.

«Сейлор Мун»