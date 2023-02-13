За окном февраль, а мы продолжаем делиться лучшим косплеем за последнее время. Сегодня вас ждут сногсшибательные образы из «Человека-паука» и Dark Souls 3, обворожительная Джессика Рэббит, а также каноничные образы из аниме по «Киберпанку» и «Человеку-бензопиле».

1/15 Косплей «Человек-паук: Нет пути домой», модель Dalek_tyler и Сергей Нуждов, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Косплей «Человек-паук: Нет пути домой», модель Dalek_tyler и Сергей Нуждов, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 3/15 Косплей «Человек-паук: Нет пути домой», модель Dalek_tyler и Сергей Нуждов, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 4/15 Косплей Dark Souls 3, модель Katssby, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Косплей Dark Souls 3, модель Katssby, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com 6/15 Косплей Dark Souls 3, модель Katssby, фотограф Кристина Бородкина Фото: Чемпионат.com 7/15 Косплей Джессика Рэббит, модель Alice cosplay Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Косплей Джессика Рэббит, модель Alice cosplay Фото: Чемпионат.com 9/15 Косплей Джессика Рэббит, модель Alice cosplay Фото: Чемпионат.com 10/15 Косплей Cyberpunk Edgerunners, модель Mellivora, фотограф 412ART Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Косплей Cyberpunk Edgerunners, модель Mellivora, фотограф 412ART Фото: Чемпионат.com 12/15 Косплей Cyberpunk Edgerunners, модель Mellivora, фотограф 412ART Фото: Чемпионат.com 13/15 Косплей «Человек-бензопила», модель Pixie___sg, фотограф NEKOLIFE Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Косплей «Человек-бензопила», модель Pixie___sg, фотограф NEKOLIFE Фото: Чемпионат.com 15/15 Косплей «Человек-бензопила», модель Pixie___sg, фотограф NEKOLIFE Фото: Чемпионат.com

«Человек-паук: Нет пути домой»

Мужской косплей очень редкий гость в наших материалах, однако здесь мы просто не смогли пройти мимо. Dalek_tyler и Сергей Нуждов представили свою версию поединка Человека-паука и Доктора Стрэнджа в «Нет пути домой» — и вышло просто здорово. Фото: KIRA.

Dark Souls 3

Katssby показала свою версию хранительницы огня из Dark Souls 3. Получилось волшебно и мрачно — в стиле «Тёмных душ». Фото: Кристина Бородкина.

Джессика Рэббит

«Кто подставил кролика Роджера» познакомил зрителей с одним из самых красивых женских персонажей в истории — с Джессикой Рэббит. Alice cosplay показала свою версию героини, подчеркнув её главные красоты.

Cyberpunk Edgerunners

Mellivora перевоплотилась в Ребекку из аниме «Киберпанк: Бегущие по лезвию». Особенно выделяются интерфейс из оригинальной игры и суровый взгляд девушки: всё по канону. Фото: 412ART.

«Человек-бензопила»