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29 января

Завораживающий косплей по Cyberpunk, Silent Hill, Marvel и Genshin Impact

Чемпионат.com

После небольшого перерыва на подведение итогов 2022 года мы возвращаемся с подборкой свежих образов отечественных косплеерш. Сегодня мы покажем классные образы из фильмов Marvel, культового хоррора, аниме и невероятно популярной онлайн-игры.

1/15 Косплей «Киберпанк: Бегущие по краю», модель Fishy, фотограф Daftezzer
Фото: Чемпионат.com
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2/15 Косплей «Киберпанк: Бегущие по краю», модель Fishy, фотограф Daftezzer
Фото: Чемпионат.com
3/15 Косплей «Киберпанк: Бегущие по краю», модель Fishy, фотограф Daftezzer
Фото: Чемпионат.com
4/15 Косплей Silent Hill, модель Sersh, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
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5/15 Косплей Silent Hill, модель Sersh, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
6/15 Косплей Silent Hill, модель Sersh, фотограф KIRA
Фото: Чемпионат.com
7/15 Косплей «Тор», модель Катя Зуйкова, фотограф Aite
Фото: Чемпионат.com
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8/15 Косплей «Тор», модель Катя Зуйкова, фотограф Aite
Фото: Чемпионат.com
9/15 Косплей «Тор», модель Катя Зуйкова, фотограф Aite
Фото: Чемпионат.com
10/15 Косплей Genshin Impact, модель Fishy, фотограф Daftezzer
Фото: Чемпионат.com
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11/15 Косплей Genshin Impact, модель Fishy, фотограф Daftezzer
Фото: Чемпионат.com
12/15 Косплей Genshin Impact, модель Fishy, фотограф Daftezzer
Фото: Чемпионат.com
13/15 Косплей Чёрная кошка, модель Soko, фотограф Vesania
Фото: Чемпионат.com
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14/15 Косплей Чёрная кошка, модель Soko, фотограф Vesania
Фото: Чемпионат.com
15/15 Косплей Чёрная кошка, модель Soko, фотограф Vesania
Фото: Чемпионат.com

«Киберпанк: Бегущие по краю»

Аниме по Cyberpunk 2077 продолжает покорять сердца косплееров со всего мира. Вот и Fishy показала свою Люси — такую же обворожительную и притягательную. Фото: Daftezzer.

Silent Hill

После множества анонсов Konami к «Сайлент Хиллу» вновь появился интерес. Sersh представила свой образ Лизы Гарланд — одной из главных героинь культовой серии, появляющейся почти во всех проектах франшизы. Косплей вышел суровым и в меру психологичным, как и сама Silent Hill. Фото: KIRA.

«Тор»

Образ Хелы из «Тора: Рагнарёк» стал одним из самых популярных среди фильмов Marvel. Это и немудрено: одну из самых ярких героинь в фильме воплотила Кейт Бланшетт. Её образ повторила и Катя Зуйкова, у которой он получился такой же обольстительный и в то же время несколько пугающий. Фото: Aite.

Genshin Impact

Ещё один замечательный образ от Fishy — в этот раз на тему Яэ Мико из «Геншина». Фото: Daftezzer.

Чёрная кошка

У вселенных Marvel и DC много общего, включая очень похожих персонажей. К сожалению, в фильмы Marvel Чёрная кошка пока не попала, однако в играх и комиксах это довольно важная героиня. Sokol показала её во всей красе: кажется, она что-то стащила даже у Паучка. Фото: Vesania.

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