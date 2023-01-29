Завораживающий косплей по Cyberpunk, Silent Hill, Marvel и Genshin Impact

После небольшого перерыва на подведение итогов 2022 года мы возвращаемся с подборкой свежих образов отечественных косплеерш. Сегодня мы покажем классные образы из фильмов Marvel, культового хоррора, аниме и невероятно популярной онлайн-игры.

1/15 Косплей «Киберпанк: Бегущие по краю», модель Fishy, фотограф Daftezzer Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Косплей «Киберпанк: Бегущие по краю», модель Fishy, фотограф Daftezzer Фото: Чемпионат.com 3/15 Косплей «Киберпанк: Бегущие по краю», модель Fishy, фотограф Daftezzer Фото: Чемпионат.com 4/15 Косплей Silent Hill, модель Sersh, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 Косплей Silent Hill, модель Sersh, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 6/15 Косплей Silent Hill, модель Sersh, фотограф KIRA Фото: Чемпионат.com 7/15 Косплей «Тор», модель Катя Зуйкова, фотограф Aite Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Косплей «Тор», модель Катя Зуйкова, фотограф Aite Фото: Чемпионат.com 9/15 Косплей «Тор», модель Катя Зуйкова, фотограф Aite Фото: Чемпионат.com 10/15 Косплей Genshin Impact, модель Fishy, фотограф Daftezzer Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Косплей Genshin Impact, модель Fishy, фотограф Daftezzer Фото: Чемпионат.com 12/15 Косплей Genshin Impact, модель Fishy, фотограф Daftezzer Фото: Чемпионат.com 13/15 Косплей Чёрная кошка, модель Soko, фотограф Vesania Фото: Чемпионат.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 Косплей Чёрная кошка, модель Soko, фотограф Vesania Фото: Чемпионат.com 15/15 Косплей Чёрная кошка, модель Soko, фотограф Vesania Фото: Чемпионат.com

«Киберпанк: Бегущие по краю»

Аниме по Cyberpunk 2077 продолжает покорять сердца косплееров со всего мира. Вот и Fishy показала свою Люси — такую же обворожительную и притягательную. Фото: Daftezzer.

Silent Hill

После множества анонсов Konami к «Сайлент Хиллу» вновь появился интерес. Sersh представила свой образ Лизы Гарланд — одной из главных героинь культовой серии, появляющейся почти во всех проектах франшизы. Косплей вышел суровым и в меру психологичным, как и сама Silent Hill. Фото: KIRA.

«Тор»

Образ Хелы из «Тора: Рагнарёк» стал одним из самых популярных среди фильмов Marvel. Это и немудрено: одну из самых ярких героинь в фильме воплотила Кейт Бланшетт. Её образ повторила и Катя Зуйкова, у которой он получился такой же обольстительный и в то же время несколько пугающий. Фото: Aite.

Genshin Impact

Ещё один замечательный образ от Fishy — в этот раз на тему Яэ Мико из «Геншина». Фото: Daftezzer.

Чёрная кошка