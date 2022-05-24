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1 час назад

Состоялся запуск временного режима «Линия фронта» для World of Tanks

MMO13

Авторы симулятора танковых сражений World Of Tanks сообщили о возвращении временного режима «Линия фронта» и балансным переработкам в нем.

World of Tanks запустили «Линию фронта»
Фото: MMO13MMO13

В первую очередь разработчики заявили, что впредь данный режим не будет приурочен к событиям вроде «Экспедиции», а станет появляться каждую последнюю неделю окончания боевого пропуска.

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Кроме того, были проведены балансные правки над картой «Крафтверк», техники и другого. Так как режим «Линия фронта» плотно связан с боевым пропуском, вы сможете получать в нем больше опыта, выполняя специальные задачи для прокачки этапов. Данный режим доступен всем желающим с 23 до 30 мая 03:00 по МСК.

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