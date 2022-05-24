World of Tanks запустили «Линию фронта»

В первую очередь разработчики заявили, что впредь данный режим не будет приурочен к событиям вроде «Экспедиции», а станет появляться каждую последнюю неделю окончания боевого пропуска.

Кроме того, были проведены балансные правки над картой «Крафтверк», техники и другого. Так как режим «Линия фронта» плотно связан с боевым пропуском, вы сможете получать в нем больше опыта, выполняя специальные задачи для прокачки этапов. Данный режим доступен всем желающим с 23 до 30 мая 03:00 по МСК.