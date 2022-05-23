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33 минуты назад

Пять самых интересных игр про Третью мировую

Мария Иванова

Исторический сеттинг Второй мировой войны уже долгое время сохраняет большую популярность в индустрии видеоигр. На основе конфликта создают стратегии, шутеры, различные экшены, иногда сюжетные проекты — словом, сеттинг ложится практически на любой жанр. А вот игр, посвященных несуществующей Третьей мировой войне, на самом деле не так много, как можно подумать. Мы собрали самые любопытные из тех, что приходят на ум.

Пять самых интересных игр про Третью мировую
Фото: EAEA

Call of Duty: Modern Warfare 2

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Call of Duty: Modern Warfare 2 до сих пор считается не только одной из лучших игр серии, но и одним из лучших представителей порядком подзабытого жанра голливудских боевиков. Пафосных, дорогих, взрывающихся и безнадежно глупых, но крайне зрелищных. Проект Infinity Ward задал тренды на многие годы вперед: франшиза Call of Duty и по сей день продолжает отталкиваться от наработок игры более чем десятилетней давности. Modern Warfare 2 была одним из тех редких случаев, когда сюжетная кампания и соревновательный мультиплеер обладали одинаково высоким качеством исполнения: первая подкупала отличной постановкой, а второй — поразительным разнообразием и динамикой.

Activision

Battlefield 4

А вот Battlefield 4, несмотря на вялые попытки DICE сыграть на поле главного конкурента, всегда делала акцент на масштабные сетевые баталии, которые совершенно не нуждались в режиссере-постановщике — его обязанности выполняли сами игроки. Отчаянные высадки десанта, напряженные операции в тылу вражеской команды, отчаянные битвы за последние контрольные точки: практически каждый матч генерирует запоминающиеся, но при этом органичные игровые ситуации. Интерактивные разрушения и разрекламированная механика Levolution действительно хорошо работали — во многом благодаря им мультиплеер Battlefield 4 заслужил титул лучшего за всю историю франшизы.

EA

ARMA 3

Одна из сюжетных кампаний ARMA 3 рассказывает историю о том, как конфликт наполовину вымышленных коалиций реальных стран положил начало новой мировой войне, но на практике до этого никому нет дела. Милитари-симулятор от Bohemia Interactive прославился вовсе не за счет одиночной истории — он знаменит как гигантская песочница, где при помощи модов (официальных и пользовательских) можно сделать все, что только вздумается. Хотя одним из самых популярных режимов игры все равно остается Zeus, где один игрок берет на себя роль мастера, как в настольных ролевых играх, и ставит различные задания группе оставшихся бойцов.

Bohemia Interactive

Tom Clancy’s EndWar

Tom Clancy’s EndWar была амбициозным, но все-таки провалившимся экспериментом. Ubisoft попыталась выйти на рынок серьезных стратегий в реальном времени, только не на ПК, а на консолях, где жанр никогда не был особо востребован. Там игра более-менее нашла аудиторию: незамысловатый, но динамичный геймплей пришелся консольщикам по душе, плюс голосовое управление (якобы главная фишка EndWar) через микрофон действительно облегчало микроконтроль. Однако на ПК революционная стратегия оказалась почти никому не нужна — на фоне StarCraft, Age of Empires и других титанов жанра проект смотрелся непростительно примитивным. Не помог ни плохо работавший ввод голосовых команд, ни феерически клюквенный (в ретроспективе — отчасти пророческий) сюжет.

Ubisoft

World in Conflict

Наконец, World in Conflict как раз была тем, чем Tom Clancy’s EndWar не смогла стать — действительно качественной, превосходной стратегией, которая подкупала не гиммиками, а проработкой механик и глубиной. Тактические сражения малых отрядов изрядно проверяли навыки микроконтроля на прочность, а глобальный театр военных действий заставлял смотреть на ситуацию под разными углами. Даже сюжетная кампания получилась вполне себе неплохой: вместо того, чтобы командовать огромной армией, игрок отвечал лишь за небольшое скопление войск на отдельном участке фронта — он был только одной из множества шестерней на поле битвы.

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