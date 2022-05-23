Пять самых интересных игр про Третью мировую

Исторический сеттинг Второй мировой войны уже долгое время сохраняет большую популярность в индустрии видеоигр. На основе конфликта создают стратегии, шутеры, различные экшены, иногда сюжетные проекты — словом, сеттинг ложится практически на любой жанр. А вот игр, посвященных несуществующей Третьей мировой войне, на самом деле не так много, как можно подумать. Мы собрали самые любопытные из тех, что приходят на ум.

Фото: EA EA

Call of Duty: Modern Warfare 2

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Call of Duty: Modern Warfare 2 до сих пор считается не только одной из лучших игр серии, но и одним из лучших представителей порядком подзабытого жанра голливудских боевиков. Пафосных, дорогих, взрывающихся и безнадежно глупых, но крайне зрелищных. Проект Infinity Ward задал тренды на многие годы вперед: франшиза Call of Duty и по сей день продолжает отталкиваться от наработок игры более чем десятилетней давности. Modern Warfare 2 была одним из тех редких случаев, когда сюжетная кампания и соревновательный мультиплеер обладали одинаково высоким качеством исполнения: первая подкупала отличной постановкой, а второй — поразительным разнообразием и динамикой.

Activision

Battlefield 4

А вот Battlefield 4, несмотря на вялые попытки DICE сыграть на поле главного конкурента, всегда делала акцент на масштабные сетевые баталии, которые совершенно не нуждались в режиссере-постановщике — его обязанности выполняли сами игроки. Отчаянные высадки десанта, напряженные операции в тылу вражеской команды, отчаянные битвы за последние контрольные точки: практически каждый матч генерирует запоминающиеся, но при этом органичные игровые ситуации. Интерактивные разрушения и разрекламированная механика Levolution действительно хорошо работали — во многом благодаря им мультиплеер Battlefield 4 заслужил титул лучшего за всю историю франшизы.

EA

ARMA 3

Одна из сюжетных кампаний ARMA 3 рассказывает историю о том, как конфликт наполовину вымышленных коалиций реальных стран положил начало новой мировой войне, но на практике до этого никому нет дела. Милитари-симулятор от Bohemia Interactive прославился вовсе не за счет одиночной истории — он знаменит как гигантская песочница, где при помощи модов (официальных и пользовательских) можно сделать все, что только вздумается. Хотя одним из самых популярных режимов игры все равно остается Zeus, где один игрок берет на себя роль мастера, как в настольных ролевых играх, и ставит различные задания группе оставшихся бойцов.

Bohemia Interactive

Tom Clancy’s EndWar

Tom Clancy’s EndWar была амбициозным, но все-таки провалившимся экспериментом. Ubisoft попыталась выйти на рынок серьезных стратегий в реальном времени, только не на ПК, а на консолях, где жанр никогда не был особо востребован. Там игра более-менее нашла аудиторию: незамысловатый, но динамичный геймплей пришелся консольщикам по душе, плюс голосовое управление (якобы главная фишка EndWar) через микрофон действительно облегчало микроконтроль. Однако на ПК революционная стратегия оказалась почти никому не нужна — на фоне StarCraft, Age of Empires и других титанов жанра проект смотрелся непростительно примитивным. Не помог ни плохо работавший ввод голосовых команд, ни феерически клюквенный (в ретроспективе — отчасти пророческий) сюжет.

Ubisoft

World in Conflict

Наконец, World in Conflict как раз была тем, чем Tom Clancy’s EndWar не смогла стать — действительно качественной, превосходной стратегией, которая подкупала не гиммиками, а проработкой механик и глубиной. Тактические сражения малых отрядов изрядно проверяли навыки микроконтроля на прочность, а глобальный театр военных действий заставлял смотреть на ситуацию под разными углами. Даже сюжетная кампания получилась вполне себе неплохой: вместо того, чтобы командовать огромной армией, игрок отвечал лишь за небольшое скопление войск на отдельном участке фронта — он был только одной из множества шестерней на поле битвы.