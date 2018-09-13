10 пенсий и он ваш 

Apple провела презентацию, на которой показала новые смартфоны iPhone: iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs MAX.
1/13 Компания Apple представила три новые версии iPhone: iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs MAX
Фото:
Apple
2/13 Новые iPhone Xs и Xs Max получили OLED-дисплеи с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов. iPhone Xr оснастили 6,1-дюймовым IPS-экраном
Фото:
Apple
3/13 В комплекте с новыми iPhone не будет переходника с Lightning на 3,5-миллиметровый джек, и все актуальные смартфоны компании лишены разъема для наушников. Официальный переходник продается на сайте за 700 рублей
Фото:
Apple
4/13 Все три смартфона работают на базе нового процессора Apple A12
Фото:
Apple
5/13 Продажи Xs в России начнутся 21 сентября по цене от 88 тысяч за Xs и 97 за Xs Max. Xs Max в топовой комплектации на 512 гигабайт стоит 128 тысяч рублей
Фото:
Apple
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Фото:
Apple
7/13 iPhone Xr начнет продаваться 26 октября по цене от 65 тысяч рублей
Фото:
Apple
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Apple
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Фото:
Apple
10/13 Также на презентации было представлено четвертое поколение Apple Watch
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Apple
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Apple
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Apple
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Фото:
Apple
Компания Apple представила три новые версии iPhone: iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs MAX. Новые iPhone представлены с тремя разными размерами экранов: 5,8 дюйма, 6,1 дюйма и 6,5 дюйма. В комплекте с новыми iPhone не будет переходника с Lightning на 3,5-миллиметровый джек, и все актуальные смартфоны компании лишены разъема для наушников. Официальный переходник продается на сайте за 700 рублей.
Все три смартфона работают на базе нового процессора Apple A12. Продажи Xs в России начнутся 21 сентября по цене от 88 тысяч за Xs и 97 за Xs Max. Xs Max в топовой комплектации на 512 гигабайт стоит 128 тысяч рублей. iPhone Xr начнет продаваться 26 октября по цене от 65 тысяч рублей.
Также на презентации было представлено четвертое поколение Apple Watch.