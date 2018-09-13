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10 пенсий и он ваш 

Рамблер 16 минут назад
Apple провела презентацию, на которой показала новые смартфоны iPhone: iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs MAX.
1/13  Компания Apple представила три новые версии iPhone: iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs MAX
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2/13  Новые iPhone Xs и Xs Max получили OLED-дисплеи с диагональю 5,8 и 6,5 дюймов. iPhone Xr оснастили 6,1-дюймовым IPS-экраном
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3/13  В комплекте с новыми iPhone не будет переходника с Lightning на 3,5-миллиметровый джек, и все актуальные смартфоны компании лишены разъема для наушников. Официальный переходник продается на сайте за 700 рублей
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4/13  Все три смартфона работают на базе нового процессора Apple A12
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5/13  Продажи Xs в России начнутся 21 сентября по цене от 88 тысяч за Xs и 97 за Xs Max. Xs Max в топовой комплектации на 512 гигабайт стоит 128 тысяч рублей
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7/13  iPhone Xr начнет продаваться 26 октября по цене от 65 тысяч рублей
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10/13  Также на презентации было представлено четвертое поколение Apple Watch
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Компания Apple представила три новые версии iPhone: iPhone Xr, iPhone Xs и iPhone Xs MAX. Новые iPhone представлены с тремя разными размерами экранов: 5,8 дюйма, 6,1 дюйма и 6,5 дюйма. В комплекте с новыми iPhone не будет переходника с Lightning на 3,5-миллиметровый джек, и все актуальные смартфоны компании лишены разъема для наушников. Официальный переходник продается на сайте за 700 рублей.
Все три смартфона работают на базе нового процессора Apple A12. Продажи Xs в России начнутся 21 сентября по цене от 88 тысяч за Xs и 97 за Xs Max. Xs Max в топовой комплектации на 512 гигабайт стоит 128 тысяч рублей. iPhone Xr начнет продаваться 26 октября по цене от 65 тысяч рублей.
Также на презентации было представлено четвертое поколение Apple Watch.
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