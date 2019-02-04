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Фото: Пожар в доме на Никитском бульваре 

Рамблер 24 минуты назад
Пожар на Никитском бульваре в доме №12 постройки 1912 года, являющимся объектом культурного наследия, возник сегодня ночью в одной из квартир на пятом этаже и распространился на две тысячи квадратных метров, в результате чего перекрытия между пятым и шестым этажами обрушились.
Пожар возник в квартире под номером 180, которая принадлежит дочери российского дирижера Юрия Башмета.
Огонь был потушен около 5:00 80 спасателями при помощи пяти подъемных механизмов и 25 единиц техники.
После возникновения пожара из дома были эвакуированы 42 человека.
Число погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре в Москве возросло до 4 человек, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС.
Эвакуированные жильцы рассказали журналисту ТАСС, что квартирами в сгоревшем доме владели оперная певица Любовь Казарновская, художник Никас Сафронов и актриса Ингеборга Дапкунайте.
Пожары , Фото , Никас Сафронов , Любовь Казарновская , Юрий Башмет , Ингеборга Дапкунайте , МЧС , ИТАР-ТАСС
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