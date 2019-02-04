Фото: Пожар в доме на Никитском бульваре

Пожар на Никитском бульваре в доме №12 постройки 1912 года, являющимся объектом культурного наследия, возник сегодня ночью в одной из квартир на пятом этаже и распространился на две тысячи квадратных метров, в результате чего перекрытия между пятым и шестым этажами обрушились.

Пожар возник в квартире под номером 180, которая принадлежит дочери российского дирижера Юрия Башмета

Огонь был потушен около 5:00 80 спасателями при помощи пяти подъемных механизмов и 25 единиц техники.

После возникновения пожара из дома были эвакуированы 42 человека.