Пожар на Никитском бульваре в доме №12 постройки 1912 года, являющимся объектом культурного наследия, возник сегодня ночью в одной из квартир на пятом этаже и распространился на две тысячи квадратных метров, в результате чего перекрытия между пятым и шестым этажами обрушились.
Пожар возник в квартире под номером 180, которая принадлежит дочери российского дирижера Юрия Башмета.
Огонь был потушен около 5:00 80 спасателями при помощи пяти подъемных механизмов и 25 единиц техники.
После возникновения пожара из дома были эвакуированы 42 человека.
Число погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре в Москве возросло до 4 человек, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС.
Эвакуированные жильцы рассказали журналисту ТАСС, что квартирами в сгоревшем доме владели оперная певица Любовь Казарновская, художник Никас Сафронов и актриса Ингеборга Дапкунайте.