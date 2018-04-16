Названа причина трагедии в Кемерово

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался из-за короткого замыкания в электропроводке, вызванном протечкой с крыши. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительные выводы специалистов исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

Замыкание возникло в электропроводке, проложенной на четвертом этаже над детской игровой зоной. Вызвать замыкание могла протечка с крыши из-за подтаявшего снега. Сначала загорелась пластиковая люстра над сухим бассейном, куски пластика начали капать с люстры в бассейн и вызвали дальнейшее возгорание. На электролинии были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву проводки и последующему пожару, но они не сработали.

Противопожарная система, которая могла залить пожар, пока он еще носил локальный характер, сработала вхолостую, так как вода к ней была подведена с улицы, и отключалась из-за морозов.

Оповещение посетителей и сотрудников о пожаре включалось не автоматически, а с пульта охраны. Но охранник его не включил.

Исправно работающая вентиляция за несколько минут разнесла огонь и едкий дым от горящего пластика по всему этажу. Как раз в это время закончился сеанс в одном из залов кинотеатра.

Вышедшие из зала люди наткнулись на стену из дыма, часть зрителей вернулись в зал, часть решили прорываться к выходу, но двери запасного выхода оказались заблокированы.

Следственный комитет России обвинил в гибели 37 человек в кинозале начальника пожарного звена Сергея Генена, который не поверил очевидцам, сообщавшим об отрезанных дымом и огнем людях.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек, 41 из которых — дети.