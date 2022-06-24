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17 минут назад

Под Рязанью загорелся в воздухе и упал военный Ил-76

Газета.Ru

Четыре человека погибли в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью, передает «Интерфакс» со ссылкой на правительство Рязанской области. Пять человек получили ранения и были госпитализированы.

1/12 Пилоты на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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2/12 Сотрудник полиции на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
3/12 На месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
4/12 На месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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5/12 Спасатели на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
6/12 Спасатели на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
7/12 Спасатели на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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8/12 На месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
9/12 На месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
10/12 Сотрудники полиции на месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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11/12 На месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
12/12 На месте падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязанской области, 24 июня 2022 года
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

В Минобороны в свою очередь заявили о «жесткой посадке Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета без груза».

«Из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился», — говорится в сообщении ведомства.

В Telegram-каналах появились кадры, на которых самолет горит в воздухе, приближаясь к земле. По информации издания Baza, предварительной причиной крушения называется пожар в четвертом двигателе после взлета

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