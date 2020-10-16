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Самые крупнейшие катастрофы в истории 

Александр Котлеткин 7 минут назад
Деятельность человека может стать причиной огромных разрушений и жертв. Некоторые техногенные катастрофы почти сопоставимы по масштабам с ядерным ударом. Самые крупнейшие взрывы в истории в подборке «Рамблера».
4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремело несколько взрывов. Во время второго, более мощного, взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна «Rhosus». Столб огня и дыма достигал сотен метров, а взрывной волной разогнало облака над столицей Ливана. В результате катастрофы погибли около 220 человек. Ранения получили около 6 тысяч жителей Бейрута, без жилья остались около 300 тысяч ливанцев. Очевидцы рассказывали, что в первые минуты в городе царил «полный хаос», по улицам ходили окровавленные люди, никто не понимал, что произошло.
12 августа 2015 года в порту Тяньцзиня в Китае произошел невероятной силы взрыв на складе опасных грузов. Мощность взрыва оценивалась в 21 тонну тротила, его даже было видно из космоса. Число погибших от взрыва составило 173 человека, большинство из них пожарные, ранения получили 600 человек. Город превратился в дымящиеся руины, сгорели более тысячи автомобилей. Катастрофа в Тяньцзине названа самым мощным неядерным взрывом в истории человечества.
В ночь на 4 июня 1989 года на перегоне Аша — Улу-Теляк в Иглинском районе Башкирской АССР произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории СССР и России. В момент прохождения пассажирских поездов № 211 «Новосибирск — Адлер» и № 212 «Адлер — Новосибирск» случился мощнейший взрыв облака легких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на расположенном поблизости газопроводе Сибирь — Урал — Поволжье.
По официальным данным, жертвами трагедии стали 575 человек, в их числе — 181 ребенок. Свыше 600 получили ранения различной степени тяжести, ожоги и остались инвалидами. Многие их жертв заживо сгорели в вагонах.
Сила взрыва достигала 250-300 тонн тринитротолуола. Столб пламени можно было увидеть за 100 км. Как отмечали очевидцы, на мгновение стало светло, как днем.
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Катастрофы , Фото
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