Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чудо на кукурузном поле 

Рамблер 2 часа назад
«Аэробус А321» Уральских авиалиний загорелся из-за птиц и вынужденно сел на поле в Подмосковье, сообщает ТАСС.
Сегодня утром самолет вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. На его борту находились 227 пассажиров и семь членов экипажа. Почти сразу после взлета в двигатель лайнера попала стая чаек. Этот двигатель загорелся, оба — отключились.
Пилоты были вынуждены аварийно приземлиться на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы. По словам собеседника агентства в экстренных службах, загоревшийся двигатель А321 отвалился на три метра при посадке.
Все пассажиры были эвакуированы из «Аэробуса». Согласно предварительным данным Росавиации, в результате произошедшего пострадали четыре пассажира. Все они были доставлены в одну из больниц города Жуковский.
Между тем анонимный собеседник в медицинских службах рассказал ТАСС, что пострадавших — не менее 10 (они получили главным образом ушибы), а госпитализированы — двое.
О том, как все было, «360» рассказал пассажир рейса Москва-Симферополь Эрик.
«Самолет стал набирать высоту, скорость. В какой-то момент происходит какой-то, грубо говоря, маленький взрыв, и двигатель начал отказывать. В какой-то момент самолет начал терять высоту, и мы упали в поле. Когда приземлились, все люди в панике начали разбегаться».
По его словам, он и другие с поля вышли на дорогу. Стояли там больше двух часов. После этого пассажиров забрал автобус.
По факту инцидента транспортная прокуратура инициировала проверку. Там заверили, что примут меры прокурорского реагирования в случае выявления оснований по ее результатам.
Комментарии167
Катастрофы , Фото , Уральские авиалинии , ИТАР-ТАСС , Жуковский , Московская область , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия назвала условие передачи Курил Японии5
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона6
Приземлившийся в кукурузу самолет сняли с воздуха124
Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму
Пока вы спали: Россия оставит Китай без леса143
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:24
Пилот после аварийной посадки попал на видео
Происшествия Общество
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение