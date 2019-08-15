Чудо на кукурузном поле

Сегодня утром самолет вылетел из аэропорта Жуковский Симферополь . На его борту находились 227 пассажиров и семь членов экипажа. Почти сразу после взлета в двигатель лайнера попала стая чаек. Этот двигатель загорелся, оба — отключились.

Пилоты были вынуждены аварийно приземлиться на кукурузном поле в километре от взлетно-посадочной полосы. По словам собеседника агентства в экстренных службах, загоревшийся двигатель А321 отвалился на три метра при посадке.

Все пассажиры были эвакуированы из «Аэробуса». Согласно предварительным данным Росавиации, в результате произошедшего пострадали четыре пассажира. Все они были доставлены в одну из больниц города Жуковский.

Между тем анонимный собеседник в медицинских службах рассказал ТАСС, что пострадавших — не менее 10 (они получили главным образом ушибы), а госпитализированы — двое.

О том, как все было, «360» рассказал пассажир рейса Москва-Симферополь Эрик.

«Самолет стал набирать высоту, скорость. В какой-то момент происходит какой-то, грубо говоря, маленький взрыв, и двигатель начал отказывать. В какой-то момент самолет начал терять высоту, и мы упали в поле. Когда приземлились, все люди в панике начали разбегаться».

По его словам, он и другие с поля вышли на дорогу. Стояли там больше двух часов. После этого пассажиров забрал автобус.

По факту инцидента транспортная прокуратура инициировала проверку. Там заверили, что примут меры прокурорского реагирования в случае выявления оснований по ее результатам.