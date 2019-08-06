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«Пламя пожирало самолет»: хроника крушения Boeing-747 

Рамблер 1 час назад
6 августа исполнилось 22 года со дня одной из крупнейших в истории авиакатастроф — падения «Боинга 747» на Гуаме.
В ночь на 6 августа 1997-го «Боинг» авиакомпании Korean Air, совершавший рейс из Сеула в Аганью, врезался в холм при заходе на посадку. Лайнер разрушился полностью, вылившееся авиатопливо воспламенилось и привело к пожару, который спасатели тушили восемь часов.
В результате той катастрофы погибли 228 человек (214 пассажиров, 14 членов экипажа), выжили 26 (23 пассажира, три стюардессы).
Корейские авиавласти сочли причиной трагедии сложную погоду (сильный дождь), а американский Национальный совет по безопасности на транспорте — плохую подготовку летчиков, их усталость, а также тот факт, что в аэропорту не было системы предупреждения о минимальной безопасной высоте.
Катастрофы , Фото , Гуам , Сеул
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