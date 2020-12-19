Ещё
Далее:
Читайте также:
«Довод» - ЦРУ против русских
«Довод» - ЦРУ против русских Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Обвиненный в госизмене российский физик частично признал вину 

Lenta.ru и ещё 6 26 минут назад
Обвиненный в госизмене физик частично признал вину
Фото: ЦАГИ
Ученый-физик Андрей Губанов на первом допросе в ФСБ частично признал вину в государственной измене. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Ольга Динзе.
По ее словам, в материалах дела имеется запись о частичном признании вины, однако Губанов сказал, что не признает выдвинутых против него обвинений. Адвокат считает, что следователи ввели физика в заблуждение, спросив, передавал ли он некие отчеты в рамках международного сотрудничества, и использовав утвердительный ответ как признание вины.
Из предъявленного ученому обвинения следует, что Губанов передал одной из европейских стран информацию об авиационных технологиях. Основным местом его работы, предположительно, является Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ), заявлял ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай Кудрявцев, где обвиняемый читал лекции перед задержанием. Сообщалось, что Губанов участвовал в международном проекте по разработке первого гиперзвукового пассажирского самолета HEXAFLY-INT.
Подробности уголовного дела засекречены. Физику грозит до 20 лет колонии.
Видео дня. Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся с новой силой
Последние новости
Российский офицер погиб при разминировании дороги в Нагорном Карабахе Российский офицер погиб при разминировании дороги в Нагорном Карабахе ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» США ввели новые санкции против России США ввели новые санкции против России
Комментарии 2
Криминал , Происшествия , Физика , Андрей Губанов , Николай Кудрявцев , ФСБ , ЦАГИ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
01:17
Пьяный зритель сорвал выступление Валерия Леонтьева
Шоу-бизнес
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
01:25
Коза и бараны атаковали мэрию и попали на видео в Турции
В мире Общество
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
00:54
Россиян наняли полоть сорняки под снегом в -25
Общество
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
00:10
Ребенок сбежал из дома в одних трусах в Москве
Происшествия Новости Москвы
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
00:46
Росгвардейцы жестко задержали безмасочника в Твери
Происшествия
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
00:58
Россиянку с чугунной скамейкой прогнали из автобуса
Общество
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
00:47
Барон Сибири принес присягу королеве Англии
В мире Общество
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
00:57
Штурм квартиры с плененной москвичкой попал на видео
Происшествия Криминал
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
00:46
Медсестра упала в обморок после прививки от коронавируса
В мире Происшествия
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
00:08
Пьяный лихач едва не задавил детей в Дагестане
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение