Обвиненный в госизмене физик частично признал вину

Ученый-физик Андрей Губанов на первом допросе в ФСБ частично признал вину в государственной измене. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Ольга Динзе.

По ее словам, в материалах дела имеется запись о частичном признании вины, однако Губанов сказал, что не признает выдвинутых против него обвинений. Адвокат считает, что следователи ввели физика в заблуждение, спросив, передавал ли он некие отчеты в рамках международного сотрудничества, и использовав утвердительный ответ как признание вины.