По сообщению Следственного комитета РФ , Исаев, используя своё служебное положение, в 2009-м и 2010 году предоставлял информацию руководству организации «Имарат Кавказ» о деятельности Кизлярского РОВД и специальных операциях против террористических бандформирований. Кроме того, он неоднократно лично перевозил глав структурных подразделений преступного сообщества на территории Республики Дагестан. Он также доставил на автомобиле одну из смертниц с закреплённым на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра для её выезда в Москву и совершения теракта в московском метро.

Два взрыва — на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии подземки произошли утром 29 марта 2010 года. На «Лубянке» в момент остановки поезда прямо перед открытием дверей сработало взрывное устройство, находившееся на смертнице, во втором по счёту вагоне. После взрыва не началась эвакуация пассажиров из метро, по громкоговорителям было объявлено лишь о технической задержке движения. Примерно через 45 минут в третьем вагоне поезда на станции «Парк культуры» взорвалась вторая бомба. Тогда началась эвакуация, со станций вывели 3,5 тысячи человек. Позднее в СМИ появлялись ложные сообщения о третьем теракте в Москве.

Согласно результатам экспертизы, мощность взрывного устройства, задействованного при первом взрыве, составила до четырёх килограммов в тротиловом эквиваленте, при втором — до двух килограммов. Бомбы были начинены взрывчаткой на основе гексогена с добавлением пластификатора. В качестве поражающих элементов использовались болты и нарубленная на куски арматура.

В результате обоих взрывов погибло на месте 36 человек, из них 24 — на станции «Лубянка» и 12 — на станции «Парк культуры». В последующие дни в больницах умерло ещё четыре человека. Среди погибших был капитан первого ранга, заместитель начальника тыла Черноморского флота Виктор Гинькут.

2 апреля 2010 года Национальный антитеррористический комитет заявил, что одной из смертниц была 17-летняя Джанет Абдуллаева — вдова убитого за несколько месяцев до этого «эмира Дагестана» Умалата Магомедова. Одновременно появилась информация, что в Москве обнаружена база организаторов взрывов. Сами они успели скрыться и были объявлены в розыск.

А уже в конце апреля 2010-го один из предполагаемых террористов был ликвидирован при задержании в ходе спецоперации против группы боевиков в Дагестане. Другой боевик, Гусен Магомедов, был убит в феврале 2013 года во время спецоперации в том же регионе. В 2019-м году был арестован Магомед Нуров, единственный оставшийся в живых из участников теракта, известных следствию на тот момент. Предположительно, именно он мог дать показания против Гази Исаева.

Исаев стал начальником ОМВД по Кизлярскому району как раз в 2010 году.

Вскоре он был назначен на должность замначальника комиссии, которая на местном уровне отвечала за адаптацию бывших боевиков, сложивших оружие и решивших вернуться к мирной жизни.