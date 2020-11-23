Теракты в метро: полковнику предъявили обвинение

СК РФ предъявил обвинение в пособничестве терроризму и организации убийства начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву. Его подозревают в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации, члены которой в 2010 году совершили теракты на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры".

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Следственный комитет России предъявил обвинение начальнику ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана полковнику полиции Гази Исаеву по уголовному делу о терактах в столичном метро 29 марта 2010 года, сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 205 УК РФ (участие в преступном сообществе, бандитизм, террористический акт).

Как полагают следователи, Исаев участвовал в запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России) и, пользуясь своим служебным положением, предоставлял в 2009-2010 годах сведения руководителям преступного сообщества о деятельности Кизлярского РОВД , а также о спецоперациях в отношении незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, по словам Петренко, он лично неоднократно перевозил по территории Дагестана руководителей структурных подразделений преступного сообщества. Более того, согласно имеющимся данным, он доставил на автостанцию смертницу, чтобы она выехала в столицу и совершила там теракт.

Ходатайство об аресте Исаева будет рассматривать Басманный суд Москвы. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Исаеву, обвиняемому по ч. 3. ст. 210, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 205 УК РФ», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

Согласно информации Telegram-канал Baza, Гази Исаев работает в МВД с 1985 года — более 25 лет. Пост начальника ОМВД России по Кизлярскому району обвиняемый занял в 2015 году.

О его задержании сообщил накануне, 22 ноября, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации собеседника агентства, полицейского задержали сотрудники Главного следственного управления СК России. «Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства», — отмечал собеседник агентства.

29 марта 2010 года две террористки-смертницы устроили взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» в Москве с интервалом менее часа. Первый взрыв был осуществлен в 07.57 (мск) на станции метро «Лубянка». Он произошел во втором вагоне именного поезда «Красная стрела», следовавшего по маршруту станция Улица Подбельского — станция Юго-Западная. В момент трагедии состав стоял на станции: посадка пассажиров уже была закончена — машинист закрыл двери вагонов и приготовился отправлять поезд.

Второй взрыв произошел в 08.36 (мск) на станции метро «Парк культуры». Он прогремел в третьем вагоне электропоезда, следовавшего по маршруту станция Юго-Западная – станция Улица Подбельского. Во время трагедии состав находился на станции, двери были открыты — пассажиры уже начали выходить. Перед этим машинист объявил, что поезд дальше не пойдет, и попросил всех выйти. К моменту, когда произошел взрыв, большая часть пассажиров успела покинуть вагоны.

Жертвами двух взрывов стали 40 человек: 36 погибли на месте, еще четверо скончались в больнице в последующие дни.

24 человека погибли на станции метро «Лубянка», 12 — на станции метро «Парк культуры». Более ста пассажиров получили ранения разной степени тяжести. 30 марта 2010 года в Москве был объявлен днем траура по погибшим.

Спецслужбы назвали организатором взрывов одного из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана, Магомедали Вагабова . В феврале 2013 года Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что в Дагестане был уничтожен последний террорист, непосредственно причастный к организации и осуществлению терактов в Москве в 2010 году.