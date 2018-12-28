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Взлет и рассадка 

Lenta.ru 1 час назад
«Лента.ру» вспомнила лица тех, чьи судьбы российская Фемида решала в 2018 году.
10 декабря Иркутский областной суд вынес очередной приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову. За 60 убийств жестокому серийному убийце дали второй пожизненный срок. Уходящий год вообще был богат на резонансные процессы: приговоры вынесли лидеру воровского мира России Захарию Калашову (Шакро Молодой) и известному автоблогеру Эрику Давидычу (Китуашвили), одному из самых известных сектантов страны «богу Кузе» и членам «банды GTA», бывшему губернатору Кировской области Никите Белых и новосибирскому маньяку Евгению Чуплинскому.
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Криминал , Фото , Михаил Попков , Шакро Молодой , Никита Белых , Lenta.ru
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