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Финалистку Missis World Russia забили молотком
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Финалистку Missis World Russia забили молотком 

Рамблер 1 час назад
В Магнитогорске убили участницу международного конкурса красоты Missis World Russia Ксению Мецгер. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
1/15  В Магнитогорске убили участницу международного конкурса красоты Missis World Russia Ксению Мецгер
Фото:
2/15  По данным газеты, 29-летняя Мецгер пропала 16 июля, когда отправилась на встречу с покупателем ее автомобиля Scoda Octavia
Фото:
3/15  Поисками девушки занялись полицейские
Фото:
4/15  Они нашли ее тело с признаками насильственной смерти в лесополосе
Фото:
5/15  29-летняя Мецгер была замужем, у нее остался маленький сын
Фото:
6/15  Правоохранители выяснили, что с Мецгер расправился потенциальный покупатель ее машины
Фото:
7/15  24-летний местный житель забил девушку молотком, а затем спрятал тело
Фото:
8/15  Предполагаемого убийцу задержали. Он оказался ранее судимым. По словам задержанного, он убил Мецгер, чтобы бесплатно получить ее автомобиль
Фото:
9/15  Молодой человек заявил, что раскаивается
Фото:
10/15  Ксения Мецгер в 2016 году представляла Челябинск в финале российского этапа Missis World Russia – конкурса красоты для замужних женщин
Фото:
11/15 
Фото:
12/15  Позже она переехала в США вместе с мужем и сыном
Фото:
13/15  В 2018 году она вернулась в Россию, чтобы навестить родственников и разобраться с делами
Фото:
14/15 
Фото:
15/15 
Фото:
В Магнитогорске убили участницу международного конкурса красоты Missis World Russia Ксению Мецгер. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, 29-летняя Мецгер пропала 16 июля, когда отправилась на встречу с покупателем ее автомобиля Scoda Octavia. Поисками девушки занялись полицейские. Они нашли ее тело с признаками насильственной смерти в лесополосе.
Правоохранители выяснили, что с Мецгер расправился потенциальный покупатель ее машины. 24-летний местный житель забил девушку молотком, а затем спрятал тело.
Предполагаемого убийцу задержали. Он оказался ранее судимым. По словам задержанного, он убил Мецгер, чтобы бесплатно получить ее автомобиль. Молодой человек заявил, что раскаивается.
Ксения Мецгер в 2016 году представляла Челябинск в финале российского этапа Missis World Russia — конкурса красота для замужних женщин. Позже она переехала в США вместе с мужем и сыном. В 2018 году она вернулась в Россию, чтобы навестить родственников и разобраться с делами.
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