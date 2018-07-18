Финалистку Missis World Russia забили молотком 

1/15 В Магнитогорске убили участницу международного конкурса красоты Missis World Russia Ксению Мецгер Фото: instagram.com/sunny22km

2/15 По данным газеты, 29-летняя Мецгер пропала 16 июля, когда отправилась на встречу с покупателем ее автомобиля Scoda Octavia Фото: instagram.com/sunny22km

3/15 Поисками девушки занялись полицейские Фото: instagram.com/sunny22km

4/15 Они нашли ее тело с признаками насильственной смерти в лесополосе Фото: instagram.com/sunny22km

5/15 29-летняя Мецгер была замужем, у нее остался маленький сын Фото: instagram.com/sunny22km

6/15 Правоохранители выяснили, что с Мецгер расправился потенциальный покупатель ее машины instagram.com/sunny22km Фото:

7/15 24-летний местный житель забил девушку молотком, а затем спрятал тело instagram.com/sunny22km Фото:

8/15 Предполагаемого убийцу задержали. Он оказался ранее судимым. По словам задержанного, он убил Мецгер, чтобы бесплатно получить ее автомобиль Фото: instagram.com/sunny22km

9/15 Молодой человек заявил, что раскаивается Фото: instagram.com/sunny22km

10/15 Ксения Мецгер в 2016 году представляла Челябинск в финале российского этапа Missis World Russia – конкурса красоты для замужних женщин Фото: instagram.com/sunny22km

11/15 Фото: VK/КсенияТуленкова-Мецгер

12/15 Позже она переехала в США вместе с мужем и сыном Фото: VK/КсенияТуленкова-Мецгер

13/15 В 2018 году она вернулась в Россию, чтобы навестить родственников и разобраться с делами Фото: instagram.com/sunny22km

14/15 Фото: instagram.com/sunny22km