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Самая страшная ночь в Минске 

Александр Котлеткин 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов избирателей, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,90%. Такие предварительные данные обнародовала в понедельник глава ЦИК страны Лидия Ермошина. Об этом сообщает ТАСС.
Сразу после объявления о завершении голосования в Минске и других городах страны начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН и подразделениями внутренних войск.
Силовики были в полной экипировке со щитами и использовали светошумовые гранаты, баллончики с перцовым газом, водометы и резиновые пули.
По данным представителя правозащитного центра "Весна" Валентина Стефановича, три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы, в результате наезда спецтранспорта на участников акции.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в стране.
Конфликты , Фото , Лидия Ермошина , Александр Лукашенко , СКР , Центризбирком России , Минск
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