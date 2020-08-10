Самая страшная ночь в Минске 

Все новости на карте

Сразу после объявления о завершении голосования в Минске и других городах страны начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН и подразделениями внутренних войск.

Силовики были в полной экипировке со щитами и использовали светошумовые гранаты, баллончики с перцовым газом, водометы и резиновые пули.

По данным представителя правозащитного центра "Весна" Валентина Стефановича, три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы, в результате наезда спецтранспорта на участников акции.