Захарова прокомментировала смерть Людмилы Чурсиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала смерть народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, артистка была «настоящим послом России», и ее знали во всем мире. Она также добавила, что благодаря Чурсиной другие страны узнавали Россию, а сама артистка до конца служила русскому искусству.

«Ей вручали Гран-при на фестивале в Сан-Себастьяне, весь мир восторгался ее “Журавушкой”, Голливуд предлагал контракт на десятки картин, а она отказалась — и потом признавалась, что ни разу об этом не пожалела. “Я своей судьбой более чем довольна, не хочу другой”. Ее знали на всех фестивалях от Индии до Испании, она представляла наше кино там, где это требовало не меньше характера, чем таланта», — написала Захарова.

Чурсина умерла 10 июня в возрасте 84 лет. Ранее стало известно, какое наследство оставила актриса.