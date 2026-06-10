Стало известно, кому достанется наследство Людмилы Чурсиной

Стало известно, какое наследство оставила после себя народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По информации издания, Чурсина жила в знаменитом «Доме на набережной», а также имела однокомнатную квартиру на Суворовской площади рядом с Центральным академическим театром Российской армии. Приблизительная цена квартиры может составлять около 20 миллионов рублей. При этом в последние годы жизни Чурсина жила в Санкт-Петербурге в квартире на Каменноостровском проспекте.

Отмечается, что у Чурсиной не было детей, а своей главной семьей она считала племянника Алексея и его детей. Как рассказал изданию заслуженный юрист России Иван Соловьев, именно Алексей может получить наследство актрисы.

«Если завещания не было, то все распределяется по закону. Сначала идут наследники первой очереди, если их нет, то идет вторая очередь - дяди, тети, племянники и так далее», – рассказал он.

Стала известна причина смерти Людмилы Чурсиной

Чурсина умерла 10 июня в возрасте 84 лет.