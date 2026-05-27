С Лебедева взыскали штраф по иску Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что суд взыскал с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по ее иску. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, суд встал на ее сторону в деле о защите чести и достоинства. Все полученные с Лебедева средства она направила в Общероссийский народный фронт.

«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тыс. руб. в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства. Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт», — написала она.

Напомним, что Мизулина обратилась в суд после того, как Лебедев назвал ее деятельность «инфотерроризмом» и призвал власти страны бороться с ним. В дальнейшем дизайнер извинился за свои слова, но Мизулина не отозвала иск.

