Shaman рассказал, чем его покорила Мизулина

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в пятницу, 22 мая, рассказал, что его брак с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной соответствует его мечтам.

По словам исполнителя, его жена — прекрасная хозяйка, а их дом — место, куда хочется возвращаться.

— У меня в личной жизни покой и умиротворение, потому что на работе хватает драйва, беготни, стресса. Это то, что я искал. Мне никогда не хотелось, чтобы в личной жизни было какое-то дополнительное подстегивание. Я хочу приходить домой, отдыхать душой и телом. И Катерина все это мне дает, — отметил Дронов.

Он добавил, что в жизни Мизулина очень скромная, тихая и женственная, передает «КП».

23 марта SHAMAN призвал не торопить события, комментируя планы завести детей с Екатериной Мизулиной. Он подчеркнул, что в их семье, где все основано на уважении и равенстве, подобные решения обязательно принимаются совместно.

17 марта исполнитель рассказал, что принял решение о предложении руки и сердца Мизулиной спонтанно, во время совместного ужина. Исполнитель отметил, что даже не купил обручальное кольцо.