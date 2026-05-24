Семь привычек людей, переживших лихие 90-е

Многие привычки, появившиеся тогда как способ выживания, сохранились до сих пор — даже у тех, чья жизнь давно стабилизировалась. О них в своих соцсетях рассказала психолог Мирена Морана. Подробнее о привычках людей, переживших 90-е, — в материале «Рамблера».

© спортивный пункт/iStock.com

1. Недоверие к власти

Одной из самых заметных черт людей стало глубокое недоверие к любым большим системам — особенно если речь идет о деньгах и государстве. Это связано не только с самим распадом СССР, но и с конкретным опытом того времени. Люди видели, как исчезали сбережения, рушились банки, менялись правила игры и буквально обнулялись накопления всей жизни.

После гиперинфляции начала 1990-х у многих исчезло ощущение, что деньги вообще могут быть чем-то надежным. По данным газеты «Коммерсантъ», инфляция в России в 1992 году превышала 2500 процентов в год. Именно поэтому многие люди поколения 90-х до сих пор болезненно реагируют на экономические новости, предпочитают хранить часть денег наличными и настороженно относятся к долгосрочным финансовым схемам. Даже если объективно жизнь стала стабильнее, внутренняя установка «все может рухнуть в любой момент» существует до сих пор.

2. Неумение копить

Для многих людей 1990-е стали временем, когда долгосрочное планирование практически потеряло смысл. Зарплата могла обесцениться за несколько недель, работа — исчезнуть за один день, а цены — вырасти буквально за ночь. Из-за этого у части поколения закрепилась психологическая модель: если есть возможность купить что-то сейчас — лучше не откладывать.

Психологи называют это эффектом жизни в нестабильной среде. Когда человек долго существует в условиях неопределенности, мозг начинает хуже воспринимать далекое будущее как что-то гарантированное. Отсюда появляется тревога от больших накоплений и желание быстрее превратить деньги в вещи, поездки или что-то материальное.

3. Покупки про запас

Еще одна привычка, хорошо знакомая поколению 90-х, — постоянное стремление делать запасы. Даже сегодня многие автоматически покупают продукты, лекарства и бытовые мелочи с запасом, а пустой холодильник может вызывать иррациональную тревогу.

«Кремлевская таблетка»: как в 90-е облапошивали покупателей

Корни этой привычки уходят еще в поздний СССР с его дефицитом, но именно 1990-е закрепили ощущение, что любой товар может внезапно исчезнуть или резко подорожать. Поэтому для части людей полный холодильник до сих пор ассоциируется не столько с комфортом, сколько с безопасностью и контролем над жизнью.

4. Нежелание связываться с полицией

В 1990-е уровень преступности в России действительно резко вырос, а правоохранительная система переживала тяжелый кризис. Многие привыкли к мысли, что жаловаться бесполезно, а проблемы лучше решать самостоятельно.

Отсюда у части поколения осталась настороженность к официальным структурам и привычка«не связываться, даже если ситуация требует обращения за помощью. Исследования криминальной экономики того периода описаны в книге социолога Вадим Волков «Силовое предпринимательство‎».

5. Эмоциональное отношение к еде

Люди, пережившие дефицит, зачастую воспринимают еду иначе, нежели поколения, выросшие позже. Отсюда привычка накладывать огромные порции доедать все до последней крошки, даже если уже не лезет.

6. Культ «сильного человека»

1990-е были временем, когда ощущение безопасности во многом зависело от способности постоять за себя. Поэтому у поколения той эпохи часто особенно ценятся самостоятельность, жесткость, умение выдерживать трудности. Слабость нередко воспринималась как потенциально опасная черта. Во многом именно поэтому люди, выросшие в 90-е, часто болезненно относятся к беспомощности — своей или чужой.

7. Любовь к демонстрации достатка

После дефицита и бедности 1990-х в России сформировалась особая культура демонстративного потребления. Людям хотелось показать, что жизнь наконец изменилась. Отсюда появились привычки, навешивать на себя сразу все украшения, выставлять напоказ бренды и все в этом духе.

Интересно, что последствия 90-х ощущают даже дети тех, кто жил в это время. Тревога вокруг денег, привычка делать запасы и страх показаться слабым передаются через поколения.

Ранее мы рассказывали, чем в СССР пользовались вместо туалетной бумаги.